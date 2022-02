Markdorf vor 5 Stunden Gartenhütte und Holzstapel brennen – Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung In einem Garten in der Bahnhofstraße brannten in der Nacht auf Sonntag eine Gartenhütte und ein Brennholzlager. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern.

In der Bahnhofstraße standen in der Nacht auf Sonntag eine Gartenhütte und ein Holzstapel in Brand. | Bild: Feuerwehr Markdorf