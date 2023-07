Nun hat auch die Technidata IT AG ihr erstes weibliches Vorstandsmitglied: Mit Wirkung zum 1. Juli wurde Elke Heubuch zur neuen Finanzvorständin berufen. Sie folgt auf Jörg von Scheidt nach, der in den Ruhestand geht. Heubuch ist in Markdorfer Wirtschaftskreisen keine unbekannte Person: Zuletzt war sie kaufmännische Leiterin des Software-Dienstleisters Kumavision.

Technidata hat 330 Mitarbeiter

Zuvor hatte die 56-jährige Managerin bei der damaligen Technidata AG, die 2010 von SAP aufgekauft wurde, die Finanzbuchhaltung und das Controlling verantwortet. Die Technidata IT AG ist die Holding der Technidata-Gruppe, die mit Sitzen in Markdorf und Karlsruhe, an insgesamt sieben Standorten im Land präsent ist und rund 330 Mitarbeiter beschäftigt.

Ende Januar hatte die Technidata ihre neuen Räume im Gewerbegebiet Riedwiesen eingeweiht. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. | Bild: Technidata

Die Technidata-Gruppe hatte erst jüngst ihren neuen Sitz in Markdorf eingeweiht, im Gewerbegebiet Riedwiesen schräg gegenüber der Conti-Temic GmbH. Seinerzeit hatten die Verantwortlichen darauf verwiesen, dass stark expandierende Geschäfte den Umzug in die neuen Räume erforderlich gemacht hatten.

Markdorf Warum das Wohl der Stadt von wenigen Unternehmen abhängt Das könnte Sie auch interessieren

Im Aufsichtsrat sieht man nun die Weichen weiter gestellt: „Mit Elke Heubuch konnten wir eine Finanzexpertin und mit dem Unternehmen tief verbundene Führungskraft für die Leitung des Finanzressorts gewinnen“, kommentiert dessen Vorsitzender Uwe Spitzig die Personalie.

„Branche braucht mehr weibliche Vorbilder“

Heubuch wiederum verweist auf die aktuelle Dynamik in der IT-Branche. Die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen würden sie besonders reizen, teilt sie mit. Mit ihrem neuen Team in den Riedwiesen wolle sie „einen aktiven Beitrag leisten“, die Zukunft für die Technidata-Gruppe mitzugestalten. In der IT-Branche seien Frauen in Führungspositionen nach wie vor eine Ausnahme, so CEO Peter Jung: „Hier braucht auch unsere Branche mehr weibliche Vorbilder.“

Technidata gehört zu den größeren Arbeitgebern in Markdorf und bildet mit SAP, Kumavision und anderen kleineren Dienstleistern das IT-Cluster im großen östlichen Gewerbegebiet der Stadt.