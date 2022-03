von Evelyn Pfefferkorn und Helmar Grupp

Drei Jahre Zwangspause: Seit Beginn der Corona-Pandemie blieb die Ausgelassenheit auf der Strecke. Das gilt auch für die Markdorfer Musiknacht, bis dahin schon eine Institution in der Gehrenbergstadt. Denn alljährlich im Frühling luden Standortmarketing und Wirte zum Tanzen und Feiern in ihre Lokale ein. Nun soll es endlich wieder so weit sein.

Markdorf Blitz, Donner und Starkregen können der Stimmung nichts anhaben: So ausgelassen wurde während der Musiknacht gefeiert Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag, 23. April, steigt Stand jetzt die erste Musiknacht seit Mai 2019 und das sogar vermutlich ohne jegliche pandemiebedingten Einschränkungen wie Maskenpflicht oder Abstandsgebot. Denn am Samstag dieser Woche sollen alle Beschränkungen fallen, trotz nach wie vor hoher Inzidenzen. So hat es die Bundesregierung beschlossen und die Länder müssen zu diesem Stichtag den Beschluss umsetzen.

Publikum und Bands auf Tuchfühlung: In den kleinen Gastronomien der Stadt wird es am 23. April vermutlich wieder eng zugehen, auch wenn die Inzidenzen nach wie vor auf einem hohen Niveau sind. | Bild: Helga Stützenberger

Eine Wiederanschubhilfe für die Gastronomie

„Die Corona-Einschränkungen stellten alle Wirte vor eine schwere Zeit mit großen Einnahmebußen“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin des Standortmarketings Markdorf Marketing. So wird die Musiknacht also auch als eine sehnlich erwartete Wiederanschubhilfe für die Gastronomie der Stadt dienen. „Für die Wirte ist das der Auftakt für das Jahr“, sagt Fieber. Die Vorfreude unter den Wirten sei groß, gehört neben dem Dixie- und Stadtfest die Musiknacht doch zu den beliebtesten und wichtigsten Veranstaltungen in Markdorf.

„Die Corona-Einschränkungen stellten alle Wirte vor eine schwere Zeit“, sagt Standortmarketing-Geschäftsführerin Lucie Fieber. | Bild: Lang, Andreas

Ob und welche Regeln konkret Ende April gelten werden, könne sie auch nicht voraussehen, doch sie gehe davon aus, dass der Wegfall der Beschränkungen bis dahin auch noch gelten werde. „Das hat man natürlich nicht selbst in der Hand“, sagt Fieber. Dennoch blicke sie zuversichtlich auf den April: „Ich bin optimistisch und mache den Wirten da auch Mut.“

Markdorf Kauflust und Kaufkraft: So soll die Markdorfer Innenstadt als Treffpunkt neu entdeckt werden Das könnte Sie auch interessieren

Musiknacht Die letzte Musiknacht in Markdorf fand im Mai 2019 statt. Musiker und Bands treten in den Lokalen der Stadt auf, das Eintrittsticket gilt für alle Lokalitäten. Am Samstag, 23. April, steigt die erste Veranstaltung seit drei Jahren, Beginn ist um 20 Uhr. Im Lemon Beat Club findet ab 23 Uhr die After-Party statt. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen. Wenn am 2. April aber die bisherigen Corona-Beschränkungen fallen werden, soll der Vorverkauf beginnen. Neun Bands sind engagiert: In der Turmstube spielen Two Rocks, Atze & Kurt treten im Mojo auf, Herkommer-Live in der Gelateria Zoldana und Popp Deluxe in der Restauration Lichtblick. Im Ambasadorka gastieren Unplaqued Prochecked und im Restaurant Untertor Sonido Caliente. Die Sean Tracy Band wird wieder im Gasthof Krone zu hören sein, Seeufer im Ludwig im Proma und Enrico in der Eisdiele Gentile. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Verkauft werden sie in allen teilnehmenden Lokalen und bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14 zu den regulären Öffnungszeiten.

„Jeder ist erleichtert, dass es wieder Richtung Sommer geht“, hat Fieber bereits beobachtet. Das sagt auch Wirtesprecher Markus Wiggenhauser. „Wir freuen uns alle darauf und vor allem unsere Gäste“, berichtet der Wirt des „Lichtblick“. Seine Kollegen und er gingen daher auch davon aus, dass in diesem Jahr die Resonanz besonders groß sein wird – die Menschen würden sich nach ein wenig Entspannung und Ausgelassenheit sehnen, nach den zurückliegenden beiden tristen Corona-Jahren.

Mit dem nun beschlossenen Wegfall aller Beschränkungen am 2. April ist auch die Musiknacht drei Wochen später fix. „Mit Maske und Abstandspflicht hätten wir es nicht gemacht“, sagt Wirtesprecher Markus Wiggenhauser. | Bild: Thomas Kapitel

Die Wirte stehen bereits in den Startblöcken

Vor knapp drei Wochen trafen sich die Gastronomen letztmals zum Wirte-Stammtisch. Dort habe man beschlossen, die Musiknacht durchzuziehen, sofern bis dahin alle Beschränkungen aufgehoben sein würden. „Mit Maske und Abstandspflicht hätten wir es nicht gemacht“, sagt Wiggenhauser: „Aber so, wie es jetzt aussieht, ist es ja fix und wir planen nun fest.“ Viel zu planen sei aber ohnehin nicht, denn: „Wir machen das im Prinzip ja schon seit etlichen Jahren, viel zu organisieren gibt es da unter uns nicht mehr.“

Markdorf Kein 2G-plus mehr und keine verkürzte Sperrstunde: Geht es den Wirten nun besser? Das könnte Sie auch interessieren

Vorverkauf soll in den nächsten Tagen beginnen

Wiggenhauser und seine Kolleginnen und Kollegen jedenfalls sind froh, dass mit der Musiknacht nun wieder Leben in die Gastronomiebetriebe der Stadt kommt. „Die Bands sind ja auch bekannt, viele sind aus der Region und werden auch ihre eigenen Gäste und Fans mitbringen“, blickt er voraus. Noch diese Woche sollen sie die Tickets bekommen. Wenn es am Samstag grünes Licht gibt, soll dann der Vorverkauf unverzüglich beginnen. Einen Tipp hat noch die Standortmarketing-Geschäftsführerin: Falls man einen Sitzplatz zum Essen in einem der Lokale haben möchte, rät Fieber dazu, sich rechtzeitig einen Tisch zu reservieren: „Der Abend ist sehr beliebt“, weiß sie.