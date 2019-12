von Kerstin Oettle

Eine Prise Geselligkeit sowie ausschließlich gute Zutaten fürs Essen, das alles in einem angenehmen Ambiente und schon geht eine Idee wie die Impuls-Mahlzeit mit Erfolg an den Start. „Wie passend, heute zum Nikolaustag in die Umsetzung dieses Essensangebots zu gehen“, freut sich Pfarrer Ulrich Hund. „Denn der heilige Nikolaus wird ebenfalls als Wohltäter und Gabenbringer für bedürftige Menschen in den Legenden beschrieben“, heißt Hund die Gäste willkommen.

Annabella Büki und Richard Merkle teilen als Team die Karottencremesuppe zum ersten Gang aus. | Bild: Kerstin Oettle

Bedürftig fühlt sich an diesem Freitagmittag niemand, eher als Teil einer großen Gemeinschaft, die sich zum Essen miteinander an den Tisch setzt und sich austauscht – so wird dem Impulsgeber Frank Hartl von den Genießern vermittelt. „Ich kenne einige der Gäste, aber viele auch nicht. Und es ist schön, niemandem seinen persönlichen Hintergrund anzusehen“, beschreibt der Behindertenbeauftragte Frank Hartl die Atmosphäre. „Genau das war die Idee dahinter, alle Facetten der Gesellschaft an einen Tisch zu holen und beim Essen ins Gespräch zu kommen und im besten Fall Synergien zu schaffen“, sagt Hartl. Das Dachgeschoss der Mittleren Kaplanei sei der ideale Ort für solch eine Mahlzeit, ist an jedem Tisch zu hören.

„Wir kommen sonst einmal im Monat zum meditativen Tanzen hier in diese schöne Räumlichkeit“, erzählt Herbert Walker und ist sich mit seiner Partnerin Irene Bizer einig, dass die Idee nicht nur gut, „sondern das Essen auch ausgesprochen lecker ist“ und in Zukunft ein fester Termin in ihrem Kalender sein wird.

In geselliger Runde und bei gutem Essen tauschen sich Irene Bizer, Herbert Walker, Antonia Bublis, Elfriede Seibert und Edda Hartl an einem der Tische während der Impuls-Mahlzeit aus. | Bild: Kerstin Oettle

Während an den adventlich dekorierten Tischen die Gäste es sich schmecken lassen, wuselt das Küchenteam, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern und Menschen mit Behinderung, geschäftig mit dem Geschirr. Gerold Walk ist dieses Mal verantwortlich für das Abtrocknen der Teller und genießt sichtlich die Zusammenarbeit im Team. „Ich war sehr gespannt, wie es heute hier laufen wird, und finde, es war richtig gut“, erzählt der 39-Jährige.

Gerold Walk hat Spaß, sich im Küchenteam der Impuls-Mahlzeit mit einzubringen, obwohl er sich sonst in seiner Wohngemeinschaft um diese Aufgabe drückt. | Bild: Kerstin Oettle

Der Ursprung der Idee für diese Impuls-Mahlzeit liegt in der Integration von behinderten Menschen in die Gesellschaft, erläutert Frank Hartl: „Ich meine damit, allen Menschen ein Gesicht und eine Chance zu geben.“ Für Gerold Walk in der Küche und Richard Merkle an der Essensausgabe ergibt sich beispielsweise die Chance, „einmal in der Gesellschaft, in der sie leben, als Geber zu agieren und mal nicht in der Nehmerpostion zu sein“, erklärt Ursula Ehrlinspiel, Teamleitung Gemeindeintegriertes Wohnen (GIW). „Dieser Einsatz wird eine ungeheure Steigerung des Selbstwertgefühls zur Folge haben“, ist sich die Betreuerin sicher.

Ursula Ehrlinspiel Teamleitung von der des Gemeindeintegrierten Wohnens (GIW) Markdorf ist überzeugt von dem Angebot und stolz auf ihre helfenden Menschen mit Behinderung. | Bild: Kerstin Oettle

Die Chance eines leckeren und preiswerten Mittagessens nutzen auch drei Freunde aus Markdorf. Darius hat von einem Freund von dem Angebot erfahren und kommt mit seinen Kumpels, die gerade von ihrer Nachtschicht ausgeschlafen haben, in die Mittlere Kaplanei. „Der Gulasch mit Spätzle bekommt von mir zehn Sterne“, lobt der 30-Jährige. „Wenn ich hier in der Kaplanei sitze, denke ich nostalgisch an meine Pfandfinderzeit zurück, in der ich hier ständig ein und aus ging, allerdings das Design noch ein ganz anderes war“, lächelt er.

Küchenchef Rolf Bartl wird auch am 20. Dezember kochen

Dass sämtliche Teller des Menüs ohne Reste zurückkommen, freut Küchenchef Rolf Bartl vom Spitalfonds Markdorf, in dessen Küche das leckere Essen gezaubert worden ist. „Die schon beim ersten Mal ausgegebenen 60 Essen bestätigen mich in meiner Annahme, dass es eine gute Sache ist, solch ein Angebot in Markdorf ins Leben zu rufen und zu unterstützen“, sagt Bartl und freut sich, auch am 20. Dezember für die Impuls-Mahlzeit zu kochen.

Die gut gefüllte Mittlere Kaplanei während der ersten Impuls-Mahlzeit. Gereicht wird ein Drei-Gänge-Menü, es herrscht gute Stimmung. Ganz vorne Frank Hartl, Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf. | Bild: Kerstin Oettle

Begeistert zeigte sich ebenfalls Bürgermeister Georg Riedmann in seiner kurzen Rede. „Unser Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf hat bisher baulich für unsere Menschen mit Handicap einiges erreicht und es freut mich sehr, dass durch diese „Impuls“-Mahlzeit, das Thema Inklusion zusätzlich einen Rahmen bekommt, um in unserer Stadt gelebt zu werden“, äußert sich Georg Riedmann positiv und ist überzeugt, dass „die Lokomotive hier in der Kaplanei richtig dampfen wird, sobald sie erstmal Fahrt aufgenommen hat“.