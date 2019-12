Markdorf vor 4 Stunden

Impuls-Mahlzeit will Markdorfern Begegnungen beim Mittagessen ermöglichen

Mittagessen in Gesellschaft, und das zu einem günstigen Preis: Der Behindertenbeauftragte der Stadt Markdorf, Frank Hartel, hat mit einem Team Ehrenamtlicher ein neues Angebot organisiert. Am 6. Dezember wird erstmals eine Impuls-Mahlzeit in der Mittleren Kaplanei serviert. Bedürftige Menschen zahlen 2,50 Euro für das Drei-Gänge-Menü mit Getränk, Unterstützer können für 5 Euro essen. Hartel will durch das Angebot Begegnungen ermöglichen.