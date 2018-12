Markdorf – Viele Verbesserungen für Menschen mit Behinderung in der Stadt hat der Behindertenbeauftragter Frank Hartel am Dienstag im Gemeinderat vorgestellt. Kritisch wies er dennoch darauf hin, dass Deutschland vor zehn Jahren der UN-Behindertenrechtskonvention zugestimmt und sie ratifiziert habe. Vor dem Hintergrund meinte er allgemein zur Situation: "Das ist schon zehn Jahre her. Es lässt noch Einiges zu wünschen übrig."

Frank Hartel ist seit 2015 ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf. | Bild: Georg Wex

Obwohl er seit 1. September 2015 ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter ist, stellte er erstmals seine Arbeit im Gemeinderat vor. Auf Nachfrage von Stadtrat Arnold Holstein (FW), wie viele Mitbürger seine Arbeit betreffe, entgegnete Hartel: "Ob es fünf sind, ob es zehn sind, ist mit eigentlich egal." Die Verbesserungen dienten ja nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern allen gebrechlichen Menschen, insbesondere den älteren.

Wichtig ist Hartel neben den baulichen Maßnahmen das Thema Inklusion. "Inklusion heißt wirklich: alle miteinander", betonte er. Hier müssten Angebote durch Vereine, Institutionen und karitative Einrichtungen geschaffen werden. Des Weiteren forderte er Angebote für Kinder in den Kindergärten und Schulen. Er sieht auch Bedarf für mehr sozialen Wohnraum. Ein Ziel sei immer noch ein Stadtführer "Barrierefrei durch Markdorf". Es gebe bisher Informationen im Einkaufsführer Markdorf sowie im Führer "Die netten Toiletten". Hartel meinte: "Auf die Schnelle war das eine gute Lösung."

Umgesetzt oder geplant sind folgende bauliche Maßnahmen in Markdorf: