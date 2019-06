Es ist schon schier unglaublich, was sich momentan im Schießstattweg abspielt. Erzürnte Anwohner stellen sich an die Straße und brüllen lautstark „Einbahnstraße“ in Richtung der vorbeifahrenden Autofahrer. Die Falschfahrer wiederum scheint das nicht sonderlich zu interessieren. Sie geben einfach weiter Gas. Ob man die Einbahnstraßen-Regelung im Schießstattweg nun verstehen mag oder nicht, klar ist: So kann es nicht weitergehen!

Ob Polizei, Stadt oder Verkehrsbehörde: Die Offiziellen sollten dringend handeln und eine Lösung finden – sei es, wenn möglich, eine Neuregelung der Situation oder konsequente Kontrollen vor Ort. Ein ortsansässiger Geschäftsmann hat Recht, wenn er sagt: Geldbußen schrecken ab und sprechen sich herum. Und zwar nicht am Vormittag, sondern während des Feierabendverkehrs sollte das Verkehrschaos beobachtet werden. Besonders brenzlig wird es nämlich, wenn spielende Kinder dieser Gefahr ausgesetzt sind.