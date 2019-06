„Ost/West“, so lautet der Titel des Programms, mit dem Martina Jucker und Inez Ellmann am Samstag die diesjährige Sommerkonzertreihe der Markdorfer Musikschule eröffnen. Das Duo Carman kommt aus der Schweiz und spielt in einer ungewöhnlichen Kombination: Flöte und Marimbafon. Doch damit nicht genug. In ihrem Programm, mit dem die Frauen in der Mauritiuskapelle auftreten werden, verbinden sie recht Entlegenes. Sie spielen Musik von Debussy – und sie spielen ebenfalls Kompositionen des Argentiniers Astor Piazzolla, außerdem Flötenmusik aus Indien.

Viele Kontraste versprechen spannenden Konzertabend

Katja Verdi, die Organisatorin nicht nur des „Ost/West“-Konzerts, sondern der gesamten Sommerkonzertreihe, erzählt: „Als Inez Ellmann angefragt hat, da habe ich natürlich sofort zugegriffen.“ Die Marimbafon-Spielerin war bereits bei einem früheren Sommerkonzert in der Mauritiuskapelle zu hören. Durch die Kombination mit Martina Juckers Querflöte und im Hinblick auf das kontrastreiche Programm des Konzerts sei der kommende Auftritt am Samstag womöglich sogar noch spannender. „Schon die Instrumente, noch dazu aber das Programm dürfte das Publikum ziemlich neugierig machen“, verspricht sich die Organisatorin von dem Auftritt des Duos.

Markdorf Rot im Kalender markieren! Das sind die wichtigsten Veranstaltungen in Markdorf 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Harfenistinnen Simone Häusler und Samira Nowarra treten am 28. Juli auf

In diesem Jahr lädt die Musikschule wieder zu drei Sommerkonzerten ein. 2018 war aus organisatorischen Gründen nur eines möglich. Am 28. Juli treten die beiden Harfenistinnen Simone Häusler und Samira Nowarra im Kloster Weppach bei Bermatingen auf. Und am 8. September beenden Tina Speckhofer (Cembalo) und Katja Verdi (Blockflöte) die diesjährige Sommerkonzertreihe in der Mauritiuskapelle. Und wie nun schon seit beinahe 20 Jahren spielt bei den Sommerkonzerten nicht bloß die Musik eine wichtige Rolle, betont Katja Verdi. Bedeutsamer Faktor sei stets auch die Atmosphäre. Was sowohl für die Mauritiuskapelle gelte als auch für das frühere Klosterkirchlein im Wald von Bermatingen.

Das Konzert „Ost/West“ mit dem Duo Carman (Flöte und Marimbafon) am 8. Juni beginnt um 19 Uhr, Kartenvorverkauf in der Musikschule, Abendkasse.