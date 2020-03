Aktion: Briefe gegen die Einsamkeit

Neue Wege werden gesucht, um mit Menschen in Kontakt zu sein. Stefania Menga, Gemeindereferentin in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf, hat eine Mail mit dem Betreff „Briefe gegen die Einsamkeit“ erhalten und war von der Idee so begeistert, dass sie die auch für Markdorf umgesetzt hat. Ziel dieser Idee ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheimes trotz des Besuchsverbots mit lieben Worten erreicht werden. Und so wirbt die Facebook-Seite „Nachbarschaftshilfe Markdorf – Coronahilfe“ um Unterstützung. „Jeder kann Briefe, Bilder oder andere liebe Nachrichten einwerfen, die dann an Seniorenheime, Betreutes Wohnen und andere Einrichtungen verteilt werden. Ältere Menschen sind von der aktuellen Corona-Krise besonders betroffen. Manche waren vorher schon einsam, aber jetzt sind sie ganz abgeschnitten. Die sozialen Kontakte fehlen. Da wären ein paar nette Zeilen oder ein selbstgemaltes Bild doch echt ein Lichtblick“, lautet der Aufruf. Die fertigen Briefe können mit dem Hinweis auf dem Umschlag „Briefe gegen die Einsamkeit“ am Pfarramt in den Briefkasten geworfen werden oder per Post geschickt werden. Auch steht in der Edeka Sulger-Filiale in der Markdorfer Mangoldstraße sowie in den beiden anderen Edeka Sulger-Märkten bereits je ein Briefkasten für die Aktion. Diese wurden von drei Frauen gebastelt. Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde kümmern sich um die Weiterverteilung und dass die Briefe – unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften – bei den Bewohnern ankommen.