von sk

Markdorf – Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus habe auch Auswirkungen auf die Arbeit und das Angebot der Sozialstation Bodensee. „Wir haben umfassende Maßnahmen ergriffen, um den bestmöglichen Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten“, wird der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Jauch, der einen Krisenstab ins Leben gerufen hat, in einer Mitteilung der Sozialstation zitiert.

Markdorf Darum bleibt der Tafel-Laden in Markdorf vorläufig geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Neue Hygienerichtlinien

In den Räumen der vier Pflegebereiche in Überlingen, Markdorf, Stockach und Salem gelten spezielle Hygienerichtlinien. Außerdem müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes vor Dienstantritt Fieber messen. Wer erhöhte Temperatur oder auch nur die geringsten Anzeichen der typischen Symptome hat, müsse zuhause bleiben. Gleiches gelte für Mitarbeiter, die direkt oder indirekt mit Menschen aus einem Land in Verbindung stehen, für das es eine Reisewarnung gibt. Um unnötigen Kontakt zwischen den Pflegekräften zu vermeiden, arbeite die Sozialstation mit Hochdruck daran, die geplante Einführung eines elektronischen Übergabebuches zu beschleunigen, heißt es.

Markdorf Gottesdienst vor leeren Bänken: Wie gehen die Kirchen mit dem Coronavirus um? Das könnte Sie auch interessieren

Sozialstation versorgt 1800 Menschen

„Wir sind uns über die besondere Verantwortung unseres Tuns bewusst, zählen doch nahezu alle unsere Patienten zur Risikogruppe“, so Jauch. Die Sozialstation Bodensee ist eine der größten ambulanten Pflegedienste in der Bodenseeregion. Die rund 400 Pflege- und Betreuungskräfte versorgen zurzeit täglich rund 1800 pflege- und hilfsbedürftige Menschen.

In der Küche des Spitalfonds in Markdorf wird das Essen auf Rädern der Sozialstation zubereitet. Hier holt Hermann Ziegler das Essen nach der Regeneration aus dem Ofen heraus. | Bild: Christoph Heuser

Lage wird täglich neu bewertet

Das Ziel der Sozialstation sei es, selbst im „worst case“ alles daranzusetzen, dass für die Patienten eine lebensnotwendige Versorgung sichergestellt werden könne. „Wenn es eng wird, müssen andere Leistungen hintanstehen. Für den Moment gesprochen nimmt alles seinen geregelten Lauf. Allerdings müssen wir auf Sicht fahren und die Lage täglich, manchmal stündlich neu bewerten“, so Jauch.

Oberteuringen Corona: Gemeindeleben läuft in Oberteuringen auf Sparflamme Das könnte Sie auch interessieren

Bis auf weiteres keine Beratungsbesuche mehr

Beratungsbesuche, die sonst zum Alltag der Sozialstation gehören, werden bis auf Weiteres abgesagt. Die Pflegestützpunkte und Pflegeberatungsbüros in Salem, Frickingen, Owingen und Uhldingen-Mühlhofen sind geschlossen worden.

Bodenseekreis Corona: Die aktuellsten Entwicklungen im Bodenseekreis und in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Essen auf Rädern wird vor die Tür gestellt

In Markdorf bekommen Essen-auf-Rädern-Kunden die Mahlzeiten nur noch vor die Tür gestellt, um persönlichen Kontakt zu vermeiden. Die Tagesbetreuung in Stockach-Hindelwangen hat bereits geschlossen, ebenso am Donnerstag die Tagesbetreuung „Sonnenblume“ in Markdorf, für unbestimmte Zeit, wie es in der Mitteilung heißt. „Sollten sich maßgebliche Ereignisse einstellen, werden wir weitergehende Maßnahmen ergreifen“, kündigt Wolfgang Jauch an.