Pünktlich zum gefühlten und meteorologischen Sommerbeginn öffnet das Strand- und Hallenbad Aquastaad wieder. Seit dem Dienstag können Besucher den Außenbereich mit Kinderplanschbecken, Spielplatz und Naturstrand nutzen. Rund 100 Badegäste kamen am ersten Tag zum Sonnenbaden und Spielen. Einige wagten sich bei Wassertemperaturen von etwa 14 Grad schon in den See.

Ab Samstag soll auch der Hallenbereich dazukommen, vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen lassen dies zu. „Ich freue mich, dass wir die Pforten wieder aufmachen dürfen“, sagt Bürgermeister Johannes Henne. Er blickt optimistisch auf die nächsten Tage: „Wir sind auf einem guten Weg. Seit einigen Tagen liegen die Inzidenzzahlen stabil unter der 50.“

Vorerst ist keine Voranmeldung erforderlich

Ins Bad dürfen Geimpfte, Getestete und Genesene. Rund 900 Gäste sind gleichzeitig zugelassen. Besucher können sich per Luca-App registrieren oder mit einem Formular, das auf der Webseite des Bads heruntergeladen werden kann. Unter www.aquastaad.de werden auch die Informationen zu Preisen, Einlassbedingungen und Infektionsschutzmaßnahmen regelmäßig aktualisiert. Im Moment brauchen wir noch keine Voranmeldung. Wenn im Sommer mehr Gäste kommen, kann das aber notwendig werden“, sagt Ruth Höft, die Leiterin der Tourist-Information.

Dazu kommen Hygiene- und Abstandsregeln, im Innenbereich ist außerhalb der Becken ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. „Unser Hygienekonzept hat sich im vergangenen Jahr bewährt“, sagt Höft. Betriebsleiter Ralf Kaiser bestätigt: „Wir haben sehr gute Erfahrungen im Sommer gemacht. Unsere Badegäste haben sich verantwortungsbewusst und verständnisvoll verhalten.“ Die geringere Besucherzahl sei für die Gäste im Bad ein Gewinn gewesen. „Sie hatten viel Platz und konnten sich ihre Liegeplätze aussuchen.“

Einige Verbesserungen hat er dennoch geplant. Im Hallenbad dürfen sich lediglich 40 Personen aufhalten, ein Mitarbeiter kontrolliert das am einzigen Übergang zwischen Außen- und Innenbereich. „Da hat es im vergangenen Sommer oft Schlangen gegeben, weil manche Kinder gar nicht mehr raus wollten. Wir werden jetzt regelmäßig den Innenbereich leeren, desinfizieren, und dann wieder für neue Gäste öffnen“, sagt er. Auch die Einlasszahlen sollen vorsichtig aufgestockt werden.

Das einzige Strandbad am Bodensee mit blauer Flagge

Seit dem ersten Juni weht auch die blaue Flagge wieder über dem Aquastaad. Diese internationale Auszeichnung verleiht die Gesellschaft für Umwelterziehung für Leistungen in der Umweltarbeit. „Das Aquastaad hat zum 19. Mal die blaue Flagge erhalten, als einziges Strandbad am Bodensee und in Baden-Württemberg“, sagt Bürgermeister Henne, der die Flagge gleich am ersten Tag hisste.

Für diese Auszeichnung müssen Häfen und Badestellen an Binnenseen verschiedene Umweltstandards erfüllen. „Die Wasserqualität muss sehr gut sein, es muss eine entsprechende Infrastruktur geben und das Müllmanagement muss stimmen“, erklärt Betriebsleiter Kaiser. Auch Kriterien wie die Naturbelassenheit des Geländes und Umweltkommunikation spielen eine Rolle.