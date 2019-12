Friedrichshafen vor 3 Stunden

So hilft der SÜDKURIER im Theaterstück des Männergesangvereins den Hauptakteuren

Mit der Komödie „Modenschau im Ochsenstall“ unterhält die Theatergruppe des Männergesangvereins Immenstaad dieses Jahr die Zuschauer. Und in dem Stück spielt auch die SÜDKURIER-Lektüre eine Rolle. Wer erfahren möchte, was sich rund um den Zuchtbullen Bruno und peinliche Geständnisse so alles Vergnügliches abspielt, sollte sich den Termin für den Kartenvorverkauf anmerken: Er ist am 14. Dezember im Rathaus.