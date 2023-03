Für die Bürgermeisterwahl in Heiligenberg hat sich bis zum Bewerbungsschluss am Montagabend kein weiterer Kandidat gemeldet. Als der stellvertretende Hauptamtsleiter Gerhard Sing pünktlich um 18 Uhr den Briefkasten am Rathaus öffnete, lag darin zwar ein Brief, der jedoch keine weitere Bewerbung enthielt.

Denis Lehmann | Bild: Marco Mehl

So bleibt der derzeitige Hauptamtsleiter der Gemeinde, Denis Lehmann, einziger Kandidat um die Nachfolge von Bürgermeister Frank Amann.

Am 2. April wird gewählt

Am 2. April sind die Heiligenberger zur Wahl aufgerufen. Der 34-jährige Denis Lehmann ist dann gewählt, wenn er 50 Prozent plus eine der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Sollte ihm dies nicht gelingen, wird es einen zweiten Wahlgang geben. Für diesen könnten sich neue Kandidaten bewerben.

Frank Amann | Bild: Bernhard Conrads (Archiv)

Amtsinhaber tritt nach 24 Jahren nicht mehr an

Amtsinhaber Frank Amann tritt nach 24 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an. Er war 1999 erstmals zum Bürgermeister gewählt worden.