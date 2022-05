Ein Motorboot ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr vor Hagnau im Bodensee gesunken. Das teilt die Polizei mit. Als die Beamten über den Notfall verständigt wurden, trieben die beiden Insassen des Bootes, die Rettungswesten trugen, bereits im Wasser. Sie konnten aus eigener Kraft das Land erreichen. Sie hatten das Motorboot, als sie die Notlage erkannt hatten, sofort in Richtung des nächstgelegenen Ufers gesteuert.

Feuerwehr und DLRG bergen das Boot

Obwohl die Wasserschutzpolizei sofort ausrückte, konnte sie nicht verhindern, dass das Boot etwa 200 Meter vom Ufer entfernt unterging. Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bargen das Boot aus dem Wasser. Betriebsstoffe seien nicht in den See gelangt, heißt es in der Mitteilung. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Überlingen übernahmen die Ermittlungen zur Unfallursache. Wer auf dem See unterwegs sei, solle zwingend die vorgeschriebenen Rettungsmittel an Bord haben und stets Rettungswesten tragen. Das könne im Notfall Leben retten, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.