Laut Mitteilung werden Mitglieder der Feuerwehr gemeinsam mit Bürgermeister Volker Frede und dem Gemeinderat die Bürger vor Ort besuchen und Löscheimer verteilen. Früher waren diese in jedem Haushalt Pflicht, am Samstag sollen sie das Interesse der Menschen an der Hagnauer Feuerwehr wecken. Die plagen nämlich Nachwuchssorgen.

