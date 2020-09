Ob da wohl jemand gerne schneller surfen würde? Ein WLAN-Netz namens „wehlahm“ vermittelt doch jedenfalls den Eindruck, schmerzhaft langsam zu sein.

Bild: Screenshot

Ganz anders dürfte es jedenfalls dem Namensgeber dieses WLAN-Netzes gehen. „AliceImWland„ klingt doch nach denkwürdigen Ausflügen in die Online-Wunderwelt.

Bild: Screenshot

Was für Seiten über dieses Netzwerk wohl angesteuert werden? Gut, vielleicht stand auch lediglich eine besonders innige Beziehung Pate für den einen oder anderen gewiss verführerischen Namen „Tempel der Leidenschaft“.

Bild: Screenshot

Leidenschaftlich scheint es auch rund um diesen Router zuzugehen. Was tun, wenn die Nachbarn einem den letzten Nerv rauben, sich aber kein vernünftiges Gespräch ergeben will? Das WLAN umbenennen: In „Weniger Trampeln da oben!!!“ zum Beispiel.

Bild: Screenshot

Bei „Streptococcus mutans“ ist erst eine schnelle Websuche gefragt. Das Ergebnis legt nahe: Hier möchte womöglich eine Zahnarztpraxis daran erinnern, dass es Zeit für die nächste Vorsorgeuntersuchung sein könnte. Zumindest ist das WLAN nach einer Bakterienart benannt, die als Kariesauslöser gilt.

Bild: Screenshot

Und gleich noch eine Warnung: „Beware of Darkness„ – hüte Dich vorm Dunkeln! Da sucht man doch gerne weiter nach einem offenen Netz.

Bild: Screenshot

Wobei. Selbst wenn dieses hier offen wäre. „WLAN-Virus“ klingt auch nicht sonderlich vertrauenerweckend.

Bild: Screenshot

Neben vielen WLANs, die anhand von Geschäfts-, Restaurant- oder Hotelnamen leicht zuzuordnen sind, wimmelt es nur so vor den bekannten Routern, deren Eigentümer es bei der Werkseinstellung belassen haben. Da sticht selbst so ein 08/15-Name wie „0815“ in der Version 2.4 doch irgendwie ins Auge.

Bild: Screenshot

Und dieser WLAN-Name stimmt fast schon wehmütig, so mitten in der Stadt. Ob der Router „Naturfreund“ nicht eigentlich lieber irgendwo stünde, wo mit „Netz“ in erster Linie die filigran-klebrigen Spinnen-Werke bezeichnet werden?

Bild: Screenshot

Ein Name! Das Ding braucht einen Namen! Der Wille scheint ja mitunter da zu sein, so richtig kreativ ist das Ergebnis nicht immer. Aber wer weiß? Vielleicht ist „####“ zumindest zweckmäßig.

Bild: Screenshot