Die Airline Easyjet bietet ab sofort einmal pro Woche Flüge zwischen dem Bodensee-Airport und London-Gatwick an. Das geht aus einem Pressetext des Flughafens Friedrichshafen hervor. Hintergrund ist demnach die Skisaison. Bis zum 25. März diene der Bodensee-Airport als Zielflughafen für Gäste aus Großbritannien, die von hier aus in die nahegelegenen Skigebiete in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein reisen.

Friedrichshafen Lust auf Urlaub? Vom Bodensee-Airport geht es ab Mai 2023 wieder nach Griechenland Das könnte Sie auch interessieren

„Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist die Aufnahme dieser Verbindung ein gutes Zeichen für die Bedeutung des Bodensee-Airports als Ausgangspunkt für britische Skitouristen“, wird Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, in dem Pressetext zitiert.

Wann die Flugzeuge Richtung London abheben

Für Menschen aus der Region bedeutet das: Wer in den kommenden Monaten eine Reise nach London plant, kann ab sofort jeden Samstag ab 13.05 Uhr vom Bodensee-Airport aus direkt nach Gatwick fliegen. Die Ankunft auf der Insel gibt Easyjet mit 13.50 Uhr an. Verbindungen zurück gehen samstags jeweils ab 9.40 Uhr mit Ankunft in Friedrichshafen um 12.25 Uhr.

Friedrichshafen Nach MTU-Kritik: Gibt es bald Flüge nach London oder Berlin? Das könnte Sie auch interessieren

Buchen können Interessierte die Flüge über gängige Plattformen im Internet oder direkt auf der Internetseite von Easyjet. Die angegebene Preisspanne für den einfachen Hinflug mit kleinem Handgepäck reicht dort derzeit von 24 bis 302 Euro – je nach Reisetag.