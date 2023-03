Mit Beginn der Sommerzeit gilt am Bodensee-Airport in Friedrichshafen seit Sonntag der Sommerflugplan. Damit stehen einem Pressetext der Flughafenbetreiber zufolge „die beliebtesten Reiseziele wieder im Programm“. Wer vom Bodensee aus mit dem Flieger in den Urlaub startet, den zieht es demnach vor allem ans Mittelmeer.



Antalya, Mallorca, Kreta und Rhodos werden in diesem Sommer mehrmals pro Woche ab Friedrichshafen angeflogen, heißt es weiter. Zusätzlich stünden einige Sonderreisen verschiedener Reiseveranstalter im Flugplan. So gehe es an ausgewählten Terminen mit Globalis Reisen auf die Kanalinsel Jersey, mit DER Tour nach Sevilla und mit dem Bayerischen Pilgerbüro nach Lourdes.

Mit bis zu vier täglichen Abflügen der Lufthansa ab Friedrichshafen seien im Sommer über das Drehkreuz Frankfurt mehr als 300 Ziele in 95 Ländern erreichbar. Zudem erweitere Wizz Air das Flugangebot nach Skopje von zwei auf nunmehr drei Abflüge in der Woche. In die Hauptstadt Nordmazedoniens startet die Low-Cost Airline jeweils montags, mittwochs und freitags. Ins bosnische Tuzla fliegt Wizz Air zweimal in der Woche.

Flughafen sieht sich personell gut gerüstet

„Wir haben den Winter für die Rekrutierung und Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem in den Bereichen der Abfertigung, der Feuerwehr und der Flughafensicherheit, genutzt, sodass wir für die Sommersaison gut gerüstet sind“, wird Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, in dem Pressetext zitiert. „Viele Fluggäste haben im vergangenen Jahr die kleineren Flughäfen mit den kurzen Wegen, dem individuellen Service und der schnellen Abfertigung zu schätzen gelernt. Diesen Serviceanspruch wollen wir auch dieses Jahr erneut unter Beweis stellen.“