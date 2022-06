Bodenseekreis vor 55 Minuten

Nach Gewitter und starken Regenfällen – Unwetterwarnung wieder aufgehoben

Für Teile des Bodenseekreises galt am Freitagnachmittag eine amtliche Unwetterwarnung. Inzwischen wurde sie am Bodensee wieder aufgehoben, die Gewitterwolken zogen in Richtung Ravensburg und ins Allgäu weiter.