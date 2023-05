Das Sportbad ist ganzjährig geöffnet, im Frei- und Seebad Fischbach hat die Saison am 1. Mai begonnen, im Strandbad Friedrichshafen und im Wellenfreibad Ailingen geht es am Samstag, 13. Mai los. Allerdings öffnen die Bäder wegen Personalmangels zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Der Personalmangel wirke sich auch auf die anderen Bäder aus, da das Personal in allen Bädern optimal eingesetzt werden solle. Da noch laufend Personal gesucht werde, sollen die verkürzten Öffnungszeiten zunächst bis Ende Mai gelten.

Diese Öffnungszeiten gelten im Mai

Das Häfler Strandbad und das Wellenfreibad in Ailingen öffnen damit vorerst täglich erst um 10.30 Uhr – gutes Wetter vorausgesetzt. Gebadet werden kann dann bis 20 Uhr.

Der Becken- und Liegewiesenbereich im Frei- und Seebad Fischbach ist ab 13. Mai bis Ende Mai montags, mittwochs, freitags, samstags, sonntags und feiertags von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags ist das Bad für die Frühschwimmer bereits ab 7 und dann ebenfalls bis 20 Uhr offen. Der Zugang zum Strand im Frei- und Seebad Fischbach ist ab 13. Mai bis Ende des Monats montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr offen, an Wochenenden und Feiertagen bei schönem Wetter von 10.30 bis 19 Uhr.

Das Sportbad öffnet ab 13. Mai montags von 12 bis 21 Uhr, dienstags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 21 Uhr.

„Sollte sich die Personalsituation entspannen, werden die Öffnungszeiten wieder ausgedehnt“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Wer Interesse hat, als Saisonkraft in den Bädern zu arbeiten, kann sich per E-Mail an d.zweifel@friedrichshafen.de oder unter Telefon 07541 20356100 melden.