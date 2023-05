Friedrichshafener Bäder

Das Frei- und Seebad in Fischbach ist bei jedem Wetter von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 4,80 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 2,40 Euro. Eine Familienkarte kostet 9,60 Euro.Das Strandbad Friedrichshafen ist bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 2,40 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 1,20 Euro. Eine Familienkarte kostet 4,80 Euro.Das Wellenfreibad in Ailingen ist bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4,80 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 2,40 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 9,60 Euro.Aufgrund der aktuellen Personalsituation können sich bei den Öffnungszeiten laut Stadt noch Änderungen ergeben. Informationen zu den Bädern und den jeweils aktuellen Zeiten gibt es unter www.baeder. friedrichshafen .de