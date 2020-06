Friedrichshafen vor 4 Stunden

Neubeginn in der Corona-Krise: Gastronom eröffnet zwei italienische Restaurants in Friedrichshafen

Der Italiener Umberto Scalcione hat zwei Restaurants in der Häfler Innenstadt eröffnet: eine Pizzeria in der Seestraße und einen Schnellimbiss in der Wilhelmstraße.