Der Aufsichtsrat der Flughafen Friedrichshafen GmbH hat einen neuen Vorsitzenden: Martin Buck, Vorsitzender des Vorstandes der ifm Stiftung, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) sowie Vorsitzender des Fördervereins Flughafen Friedrichshafen. Er folgt auf Konstantin Sauer, der zum Jahresende 2022 aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Mit Themen der regionalen Wirtschaft vertraut

Mit Buck habe man einen neuen Vorsitzenden, der „bestens mit den Themen des Flughafens und den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft vertraut“ sei, heißt es in einer Pressemitteilung des Bodensee-Airports. Der Gewählte betont darin, er wolle sich dafür einsetzen, „den Flughafen für die Region als Verkehrsträger zu erhalten und zu entwickeln“.

Die zurückliegenden Zeiten seien durch die Insolvenz finanziell herausfordernd gewesen. „Nun geht es darum, in jeder Hinsicht eine nachhaltige Geschäftsgrundlage zu entwickeln, um den langfristigen Bestand zu sichern und damit an der Transformation im Luftverkehr teilhaben zu können“, so Buck.