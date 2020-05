Es scheint, als sei Friedrichshafen – wie der Rest der Republik – haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Die Corona-Pandemie erforderte in ihren ersten Wochen schnelle, teils drastische Entscheidungen – auch in unserer Stadt. OB Brand und sein Team haben sie entschlossen getroffen und verdienen dafür großen Respekt, auch wenn manche Entscheidungen wie beispielsweise die Allgemeinverfügung diskutierbar gewesen wären. Nun ist die Zeit für weitere Lockerungen – und vor allem für öffentliche Debatten. Denn die kommenden Entscheidungen in dieser zweiten Phase der Krise müssen auf demokratischer Basis gefällt werden – also mit den gewählten Bürgervertretern, dem Gemeinderat. In den vergangenen Wochen entstand ein Debatten-Vakuum, das für eine Demokratie gefährlich werden kann. Bürger müssen Entscheidungen nachvollziehen können und beteiligt werden – auch in der Krise.

