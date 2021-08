Friedrichshafen vor 2 Stunden

Haus nach nächtlichem Brand unbewohnbar

In einem Haus im Erlenweg in Friedrichshafen ist in der Nacht zum Freitag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, erlitten nach Polizeiangaben aber mutmaßlich Rauchgasvergiftungen.