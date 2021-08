Markdorf vor 27 Minuten

Nächtlicher Brand verursacht Schaden in Höhe von 350.000 Euro an Haus und Wohnwagen in Markdorf

In den frühen Morgenstunden des Freitag kam es zu einem Brand in der Oberen Gallusstraße. Ein Einfamilienhaus und ein Wohnwagen standen in Flammen. Die Nachbarn mussten während der Löscharbeiten zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.