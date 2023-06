Friedrichshafen vor 2 Stunden Endlich! Friedrichstraße ab Samstag wieder für den Verkehr offen Seit Anfang März war die Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der einstige Prachtboulevard war in die Jahre gekommen und wurde komplett umgestaltet. Ab Samstag, 10 Uhr, ist die Strecke wieder frei.

Blick auf die Baustelle in der Friedrichstraße am 24. April 2023: Der einstige Prachtboulevard sollte durch die Umgestaltung wieder mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Am 24. Juni um 10 Uhr wird die Friedrichstraße wieder für den Verkehr freigegeben. | Bild: Michael Häfner