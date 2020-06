Zu einem Missgeschick ist es am Mittwochnachmittag am BMK-Hafen in Langenargen gekommen: Dort versank ein Auto mitsamt Bootstrailer und Boot im Bodensee. Das gibt die Wasserschutzpolizei Göppingen in einer Mitteilung bekannt.

Bild: Nele Peters

Der Fahrer des BMW sei beim Auswassern des Bootes aus dem Auto gestiegen, um etwas am Bootstrailer zu überprüfen. Nach Polizeiangaben kamen das Auto und der Bootstrailer auf der schrägen Slipanlage ins Rollen und versanken komplett im Wasser.

Bild: Nele Peters

Friedrichshafen 77-jähriger Segler kommt bei Unfall vor dem Häfler Seeufer ums Leben Das könnte Sie auch interessieren

Momentan sind die Wasserschutzpolizei, Feuerwehren aus Langenargen und Friedrichshafen sowie die DLRG vor Ort. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, sei noch unklar, heißt es seitens der Wasserschutzpolizei. Sicher ist aber: Beim Unfall wurde niemand verletzt und auch Betriebsmittel sind nicht ausgetreten.

Bild: Nele Peters

Immenstaad Seenotfall vor Immenstaad – Polizei warnt Wassersportler vor niedrigen Seetemperaturen Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Nele Peters

DLRG und Feuerwehr vor Ort. | Bild: Nele Peters