Sie hat sich bereits als Sitzungssaal für Gemeinderatssitzungen, als Autokino und als Standort einer Fieberambulanz bewährt. Womöglich wird die Messe demnächst nun zur Volleyball-Spielstätte. In der ZF-Arena wird jedenfalls nicht mehr trainiert. Am Freitagnachmittag teilten die Stadtverwaltung und der VfB Friedrichshafen mit: Ab Montag wird die Arena vorsorglich geschlossen.

Nachdem im vergangenen Jahr bei einer routinemäßigen Prüfung Schäden festgestellt worden waren, hatte die Stadt nach eigenen Angaben eine Untersuchung der Drahtglasfassade, der Tragseile des Dachs sowie eine betontechnologische Untersuchung beauftragt.

Friedrichshafen Die ZF-Arena kommt in die Jahre: Gutachter stellen weitere Schäden am Gebäude fest Das könnte Sie auch interessieren

Keine akute Einsturzgefahr, ein latentes Risiko ist aber nicht auszuschließen

Das Ergebnis nach Angaben der Stadt: Vor allem die Dachkonstruktion der Halle ist problematisch. Sie bestehe aus 50 Meter langen, unter Spannung stehenden Tragseilen, die im Abstand von einem Meter verlaufen. An einigen Stellen, an denen die Stahlseile in Querträger verlaufen, sei an den ummantelnden Hüllrohren Rost festgestellt worden.

Ob auch die innen verlaufenden Stahlseile von der Korrosion betroffen sind, lasse sich jedoch nicht zerstörungsfrei prüfen. Der Aufwand einer Dachsanierung wäre enorm, hinzu kämen weitere, bereits bekannte Schäden an der Außenfassade der mehr als 50 Jahre alten Halle.

Ab Montag ist die ZF-Arena geschlossen – „zum vorbeugenden Schutz“, wie die Stadt mitteilt. „Auch wenn keine akute Einsturzgefahr besteht, können die Experten ein latentes Risiko, insbesondere bei Schneelast, nicht ausschließen.“

Über die weiteren Schritte berät der Gemeinderat

Eine Sanierung der Arena sei aufgrund ihres Alters, der besonderen Konstruktion und des damit verbundenen Aufwands nicht sinnvoll, heißt es aus dem Rathaus weiter, ein Abbruch voraussichtlich notwendig. Die weiteren Schritte sollen mit dem Gemeinderat beraten werden.

Die Nutzer der ZF Arena, VfB Volleyball, Schulen und Vereine, seien bereits im Vorfeld über die aktuelle Untersuchung und am Freitag über das endgültige Ergebnis der Prüfung informiert worden. Zeitgleich unterstütze die Stadt bei der Suche nach Alternativen für Schul- und Vereinssport sowie den VfB Volleyball und prüfe bereits die Belegungen in anderen städtischen Hallen. Einschränkungen bei den Trainingszeiten seien nicht auszuschließen. Ob eine Messehalle für den Volleyballsport genutzt werden kann, werde ebenfalls geprüft.

„Ein riesiger Schock“: So reagieren die Volleyballer vom VfB Friedrichshafen

„Für die Volleyballer ist diese Nachricht nicht weniger als ein riesiger Schock“, heißt es in einer Mitteilung der Häfler Volleyballer. Vor einer Woche sei klar geworden, dass diese Situation entstehen könnte. „Seither sind wir in Gesprächen und versuchen, zumindest eine Übergangslösung zu finden“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Die Stadt ziehe beispielsweise den Umzug in eine der Messehallen in Betracht. „Dazu haben auch schon die ersten Gespräche stattgefunden“, so Späth-Westerholt. „Wir hoffen, dass sich jetzt kurzfristig Möglichkeiten ergeben.“

Für die Profis des VfB heißt es nun, sich nach einer Trainingsmöglichkeit umzusehen. „Vielleicht ergibt sich etwas in der Stadt, vielleicht können wir ein Trainingslager ansetzen“, sagt Cheftrainer Michael Warm. „Für uns ist das jetzt eine extrem schwierige Situation.“ Auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden versuchen, aus dem Homeoffice heraus den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Unmittelbar betroffen von der Schließung der ZF Arena sind auch verschiedene Schulen, die nun ihren Sportunterricht anders organisieren müssen sowie der Bundesstützpunkt in der 2. Volleyball Bundesliga. Die Leichtathletik- und Turnabteilung des Vereins haben ebenfalls keine Trainingsmöglichkeiten mehr. Insgesamt fanden laut VfB bisher rund 70 Stunden Trainingsbetrieb in der Woche statt.