Friedrichshafen vor 3 Stunden

Die ZF-Arena kommt in die Jahre: Gutachter stellen weitere Schäden am Gebäude fest

Teile der Außenfassade der ZF-Arena in Friedrichshafen sind beschädigt, nun liegen offenbar noch weitere Schäden am Gebäude vor, in dem Schul- und Vereinssport stattfindet und auch die Volleyballer des VfB Friedrichshafen trainieren und Bundesliga-Spiele absolvieren. In der nächsten Woche wollen Vertreter der Stadt und Experten über das weitere Vorgehen beraten.