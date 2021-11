Am Donnerstagnachmittag wurde am Bodensee-Airport Friedrichshafen der Erstflug von Corendon Airlines in Richtung Gran Canaria gefeiert. Insgesamt zwei der Kanarischen Inseln werden nach Angaben der Flughafenbetreiber ab sofort jeweils wöchentlich von Friedrichshafen aus angeflogen: montags Fuerteventura und donnerstags Gran Canaria. Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr seien die Kanarischen Inseln das perfekte Urlaubsziel für kalte Wintertage.

Die Buchungszahlen und die Auslastung der Corendon-Flüge bei den Reiseveranstaltern sind Flughafensprecher Wolfgang John zufolge sehr gut. „Das zeigt den Wunsch der Bevölkerung nach Urlaub unter blauem Himmel und Sonnenschein.“ Corendon Airlines fliegt im Winterflugplan 21/22 von Friedrichshafen aus außerdem nach Hurghada (freitags) und Antalya (mittwochs und sonntags).

Was ist bei der Einreise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beachten?

Vor Einreise nach Spanien muss den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes zufolge (Stand: 4. November) ein elektronisches Einreiseformular ausgefüllt werden. Reisende ab dem Alter von zwölf Jahren, die sich zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen außerdem bestimmte Nachweise über ein negatives Testergebnis, Impfschutz oder Genesung von einer Covid-19-Erkrankung vorlegen. Deutschland wird in Spanien aktuell als Risikoland eingestuft.