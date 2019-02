Schüler auf Rollstühlen, ausgestattet mit speziellen Brillen und Gewichten an Armen und Beinen: Diese Szene erlebt auch David Senkbeil im Theaterraum der Bodenseeschule St. Martin. "Ich fühlte mich nur noch hilflos, das war kein schönes Gefühl. Ich glaube, es ist ohne Unterstützung echt schwierig, im Alltag klarzukommen", erzählt der 17-Jährige. Nach der eindrucksvollen Testfahrt ist er "einfach froh und dankbar, dass ich laufen kann".

Video: Singler, Julian

So wie David Senkbeil geht es den meisten Schülern des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums (SG). Rund 50 Elftklässler nehmen an einem Projekttag teil, der ihnen das Älterwerden und die damit verbundenen Probleme näher bringen soll. Dabei befassen sich viele zum ersten Mal überhaupt mit einem Rollstuhl. In einem sogenannten "Alterssimulationsanzug" können sie live erleben, wie sich das Altsein wirklich anfühlt.

Friedrichshafen Gabriele Knöpfle vom Pflegestützpunkt hilft bei Fragen rund um die Pflege weiter Das könnte Sie auch interessieren

"Man muss Vertrauen in denjenigen haben, der dich mit dem Rollstuhl herumfährt", sagt die 16-jährige Thea Rooschüz. Sie selbst habe sich etwas orientierungslos gefühlt. Kaum etwas zu hören und mit verbundenen Augen unterwegs zu sein, sei eine Herausforderung für sie gewesen.

Video: Singler, Julian

Reichlich Informationen für die Schüler

Im Rahmen des internationales Tages der Pflege sind die Stiftung Liebenau mit dem Franziskuszentrum, die katholische Sozialstation, das Diakonische Institut Friedrichshafen und die Häfler Bruderhaus Diakonie in die Bodenseeschule gekommen, um den Schülern Fragen rund um das Alter, das Berufsfeld der Altenpflege und verschiedene Aspekte altersbedingten Krankheiten und des Berufsbildes zu beantworten.

Manuel Geßler von der Katholischen Sozialstation in Friedrichshafen misst den Blutzuckerwert der 16-jährigen Schülerin Anna Kegelmann. Gemessen werden kann entweder am Finger oder am Ohrläppchen. | Bild: Singler, Julian

Tanja Günther und Stefanie Anglie arbeiten bei der Bruderhaus Diakonie und sind für zwei der insgesamt acht Stationen zuständig, die die Schüler an diesem besonderen Schultag durchlaufen. Unter anderem gibt es die Rollstuhlrallye, einen Stand mit Informationen zu Wundverbänden und einen anderen, der über Diabetes aufklärt. "Wir möchten den Schülern Berufe in der Pflege näherbringen und zeigen, wie viel Spaß diese Arbeit machen kann. Die Pflege ist nämlich sehr vielfältig", erklärt die gelernte Krankenschwester Tanja Günther. Pflegedienstleiterin Stefanie Anglie fügt an: "Bei der Rollstuhlrallye können die Kinder entweder als gesunder Mensch fahren oder sich mit Gewichten, Sonnenbrille und Gehörschutz sozusagen verkleiden, um so nachzuempfinden, wie es sich als beeinträchtigter Mensch anfühlt."

Friedrichshafen Von Hanoi an den Bodensee: Sechs Vietnamesinnen machen eine Ausbildung in der Pflege Das könnte Sie auch interessieren

Simulationsanzug stellt Herausforderung dar

Der 16-jährige Manuel Feldkamp hat sich in den rund 25 Kilogramm schweren Alterssimulationsanzug geworfen. "Es ist komisch und ein ungewohntes Gefühl", sagt er und ergänzt: "Beim Treppensteigen zieht es dich mit den zusätzlichen Gewichten erst einmal runter." Mitgebracht wurde der Anzug von Friederike Stephan-Bosch. Sie ist Ausbildungskoordinatorin der Stiftung Liebenau. "Der Alterssimulator zeigt, wie es sich anfühlt, alt und nicht mehr so beweglich zu sein." Dazu gehöre Stephan-Bosch zufolge die eingeschränkte Beweglichkeit an den Beinen und am Oberkörper sowie das Gefühl der Schwere und das charakteristische Gangbild nach vorne.

Video: Singler, Julian

Wie schwer es sein kann, einen gewissen Geldbetrag in Münzen aus dem Geldbeutel zu nehmen, stellt an einer anderen Station der 17-jährige Jannik Hahn fest. Mit einem dicken und mit Gewichten beschwerten Handschuh bewaffnet tut er sich dabei ziemlich schwer. "Ich merke, wie die Hand nicht mehr so mitmacht. Durch die zusätzlichen Gewichte ist die Bewegung viel schwieriger." Die Schüler sind von den praktischen Erfahrungen, die sie an diesem Tag machen, beeindruckt. Und verstehen nun viel besser, wie sich die ältere Generation manchmal fühlen muss, wenn es mal nicht so schnell geht.

Jannik Hahn (17) versucht, einen Geldbetrag in Münzen aus dem Geldbeutel zu nehmen. Mit der Alterssimulation für die Hand ist das gar nicht so einfach. | Bild: Singler, Julian