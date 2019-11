Der Antrag war einer der ersten, die das Netzwerk für Friedrichshafen in den neuen Gemeinderat eingebracht hat. Der soll beschließen, dass im Stadtverkehr das 1-Euro-Tagesticket eingeführt und das Bus-Angebot ausgebaut wird. Das Vorgehen der Fraktion ist einleuchtend: Der Stadtverkehr gehört zu den Technischen Werken, und die gehören zu 100 Prozent der Stadt. Also darf der Gemeinderat als Gesellschafter auch ein Wörtchen mitreden.

Gemeinderat hat keine Kompetenz

Doch genau das geht nicht. So steht es zumindest in der Ratsvorlage für die Sitzung des Verwaltungsausschusses, der am Montag tagt und sich mit diesem Antrag beschäftigen wird. Die Verwaltung bemüht viele Paragrafen, um darzulegen, dass der Gemeinderat keinen Beschluss fassen kann, der den Stadtverkehr direkt bindet. „Es besteht keine Kompetenz des Gemeinderates, über die beantragte Einführung des 1-Euro-Tickets sowie über die Einführung neuer Linien und die Verkürzung der Taktzeiten beim Stadtverkehr FN unmittelbar selbst zu beschließen“, steht in der Ratsvorlage. Zuständig dafür sei der Aufsichtsrat der Technischen Werke (TWF). Und ein Weisungsrecht habe der Rat weder gegenüber dem TWF-Aufsichtsrat noch gegenüber dem Stadtverkehr.

Wer das 1-Euro-Ticket schon hat Radolfzell Seit August 2017 kostet das Ticket für eine Fahrt mit dem Stadtbus 1 Euro, für Kinder 50 Cent. Seit Januar 2019 gibt es auch das 365-Euro-Ticket als Jahreskarte, das für Senioren 310 Euro und für Schüler 200 Euro kostet. Lörrach Seit August 2019 gibt es für vier Euro vier Fahrten mit Bus und S-Bahn im Stadtgebiet inklusive der Ortsteile. Der Block kostet regulär acht Euro. Die Differenz zahlt die Stadt aus dem eigenen Haushalt und rechnet mit Mehrkosten von 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. Um dem Regio-Verkehrsverbund Lörrach entgegen zu kommen, ist das Ein-Euro-Tickets morgens im Berufsverkehr bis 9 Uhr nicht gültig, am Wochenende allerdings ganztags. Reutlingen Seit Januar gibt es das 365-Euro-Ticket. Die Zahl der Fahrgäste hat sich nach Angaben der Gesellschaft bis August verdreifacht. Im September wurde ein neues Buskonzept gestartet – mit zehn neuen Linien, 100 neuen Haltestellen und sechs statt vier Millionen Fahrplan-Kilometern. Reutlingen gehört zu den fünf Modellstädten, die vom Bund zusammen 130 Millionen Euro erhalten, um den ÖPNV attraktiver zu machen.

Allerdings führt die Verwaltung auch aus, dass der Gemeinderat sehr wohl beschließen kann, seine TWF-Aufsichtsräte aufzufordern, sich für das 1-Euro-Ticket einzusetzen. In dem Gremium sitzen neben OB Brand, Kämmerer Stefan Schrode und Bürgermeister Stefan Köhler fast ein Viertel des Gemeinderats. Allerdings: Im Rathaus will man das nicht, denn „die Verwaltung schlägt vor, die Stadtverkehr FN GmbH nicht zur Einführung eines 1-Euro-Tagestickets aufzufordern“. Abgesehen davon lehnt die Verwaltung den Netzwerk-Antrag auch ab, weil er nichts dazu sage, wie die Kosten solch eines Tickets gedeckt werden sollen. Außerdem sei der Antrag in punkto Netzausbau zu unbestimmt.

Jürgen Holeksa, Fraktionschef beim Netzwerk, sieht der politischen Debatte trotzdem gespannt entgegen, auch wenn die Verwaltung auf zwölf Seiten vor allem begründet, warum der Antrag aus formalen Gründen nicht geht. „Dass solch ein Beschluss rechtlich nicht bindend ist, wissen wir auch.“ Der Antrag sei als Aufforderung zum Handeln an die Stadt und den Stadtverkehr gemeint und auch so formuliert. Abgesehen davon sei der Antrag bereits schriftlich präzisiert worden. Aber: „Wir lassen uns nicht von Hinweisen auf Rahmenverträge ablenken“, sagt Holeksa. Er betont die Intention: Ausbau des Bus-Angebots und ein 365-Euro-Ticket in Friedrichshafen. Was davon zuerst umgesetzt werde, sei eigentlich egal.

Drei Gründe, warum das Häfler Rathaus das 1-Euro-Tagesticket im Stadtverkehr nicht befürwortet 1. Das Defizit müsste über den Stadthaushalt finanziert werden Der Stadtverkehr ist seit 2004 Mitglied im Verkehrsverbund Bodo. Seither seien „alle Tarif-Themen mit Bodo abzustimmen“, steht in der Vorlage. Schert der Stadtverkehr aus dem Verbundtarif aus und bietet Tickets billiger an, muss der Stadtverkehr den Differenzbetrag ausgleichen. So wurde das mit dem im Mai eingeführten 1-Euro-Samstag-Ticket auch vereinbart. Hier hatte der Stadtverkehr die Mehrkosten auf über 100.000 Euro geschätzt. Fazit: Was der Stadtverkehr durch das 1-Euro-Tagesticket weniger einnimmt, muss die Stadt zahlen. Bisher läuft das anders: Das jährliche Defizit, das der Stadtverkehr macht (siehe Grafik), fließt in das Betriebsergebnis der TWF ein, die damit Steuern spart. Die TWF macht also unterm Strich weniger Gewinn, der übrigens teilweise an die Stadt abgeführt wird. 2. Mit dem 1-Euro-Tagesticket fehlen Einnahmen von 2 Millionen Euro Die Rechnung des Stadtverkehrs basiert auf den Fahrgastzahlen von 2018: rund 860.000 Fahrgäste im Regeltarif, zirka 1,5 Millionen im Berufsverkehr und etwa 1,2 Millionen Fahrgäste im Schülerverkehr. Da der Einzelfahrschein derzeit 2,20 Euro kostet, sinken die Einnahmen mit dem 1-Euro-Ticket schätzungsweise um 75 Prozent. Monatskarte (47,20 Euro) und Abokarte (37,50 Euro) würden dann nur noch etwa 25 Euro kosten, womit ein Drittel bis zur Hälfte der Einnahmen aus Zeitkarten verloren gehen. Letztlich würde wohl auch keiner mehr eine Schülermonatskarte für derzeit 36,30 Euro kaufen. Hier rechnet der Stadtverkehr mit dem Ausfall von der Hälfte der Einnahmen. 3. Mit dem 1-Euro-Ticket braucht es mehr Stadtbusse, was die Betriebskosten um 3 Millionen Euro verteuert Was klimapolitisch gewollt ist, stellt die Stadt als Problem dar. Steigt durch das günstigere Ticket die Nachfrage, brauche es auch mehr mehr Busse und Fahrer. 50 Prozent mehr Angebot auf der Strecke kosten demnach 3 Millionen Euro jährlich mehr im Betrieb. Unterm Strich entstünden beim Stadtverkehr mit den geringeren Einnahmen aus den Fahrgeldern zusätzliche Verluste von zirka 5 Millionen Euro pro Jahr, die die Stadt ausgleichen müsste.

Wie das funktionieren kann, zeigt die Stadt Radolfzell auf der anderen Seeseite. Hier hat nach Aussage von Stadtwerks-Chef Andreas Reinhardt der Gemeinderat im Mai 2017 ein Konzept beschlossen, das die Stadtwerke mit entwickelt hatten. Dazu gehörten die Taktverdichtung der Busse auf Hauptstrecken, eine Absenkung des Bustarifs auf 1 Euro pro Fahrt und die Verteuerung der Parktickets in Radolfzell. Mit beschlossen wurde der Ausgleich des zusätzlichen Defizits aus der Stadtkasse. Dazu kam es bisher aber nicht. „Wir haben mit diesem Konzept einen Einnahme-Überschuss, der so nicht geplant war“, sagt Andreas Reinhardt. Denn die Fahrgastzahlen hätten sich im ersten Jahr mehr als verdoppelt. Entscheidendes Moment fürs Umdenken bei den Radolfzellern waren für ihn „die höheren Parkgebühren“.