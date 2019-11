Der Verkehrsverbund Bodo erhöht zum 1. Januar 2020 erneut die Ticketpreise. Durchschnittlich 3,8 Prozent mehr als bisher müssen Fahrgäste bezahlen, wenn sie im Verbundgebiet mit Bus und Bahn unterwegs sind. Die Gesellschafter – die drei Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau sowie 23 Verkehrsunternehmen – hätten es sich nicht leicht mit der Entscheidung gemacht, erklärte Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler bei einem Pressegespräch am Freitag. Doch die Kosten für Personal, Fahrzeuge und Treibstoffe steigen. Und die Einnahmen aus der Schülerbeförderung, die mit knapp 17 Millionen Euro (2018) den größten Anteil der Fahrgelder von rund 43,7 Millionen Euro ausmachen, sinken.

Geschäftsführer Jürgen Löffler erklärte ausführlich, warum Bodo die Preise mit Beginn des neuen Jahres deutlich anheben wird. | Bild: Cuko, Katy

Stadtverkehrs-Ticket kostet zehn Cent mehr

Am größten ist der Sprung beim Einzelfahrschein, der meistens in den Stadtverkehren zu lösen ist. Nach Jahren der Preisstabilität steigt die erste Preisstufe nun um zehn Cent auf 2,30 Euro, so Löffler. In den Preisstufen zwei bis acht werden zehn bis 30 Cent mehr fällig. Die Monats- und Abokarten werden zwischen 2,30 Euro und 5,80 Euro teurer.

Das gilt auch für die Schülermonatskarte mit einem Aufpreis von 1,30 Euro in der ersten Preisstufe, sodass ab Januar der Eigenanteil für Eltern von 36,30 auf 37,60 Euro steigt. Nach Angaben von Jürgen Löffler bekommen die 23 Busunternehmen rund neun Millionen Euro vom Land als Ausgleich für die Rabattierung der Schülermonatskarten. Der Bodenseekreis schießt jährlich weitere 7,5 Millionen Euro zu.

Der druckfrische Verbundbericht von Bodo legt Rechenschaft ab über das Jahr 2018, das geprägt war vom Beitritt des Landkreises Lindau zum Verkehrsverbund. Wie hat sich der Verkehrsverbund 2018 nach dem Beitritt des Landkreises Lindau weiterentwickelt? Der Verkehrsverbund der drei Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und nun auch Lindau ist auch von den Zahlen her kräftig gewachsen. Unterm Strich stehen ein Plus von 4,8 Millionen Fahrgästen und 7,7 Millionen Euro an Mehreinnahmen aus den Fahrgeldern. „Das Einnahmenziel von 2,5 Prozent haben wir erreicht, und das ist in Zeiten schwindender Schülerzahlen ein Erfolg“, fasste Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler zusammen. So habe der Rückgang um drei Prozent beim Verkauf von Schülermonatskarten vollständig durch mehr Gelegenheitsfahrer und Berufspendler ausgeglichen werden können. Wer nutzt im Bodo-Verbundgebiet am häufigsten die öffentlichen Verkehrsmittel? Von 39,6 Millionen Fahrgästen im vergangenen Jahr waren 21,5 Millionen Schüler, 10,3 Millionen Berufspendler, 6,3 Millionen Gelegenheitsfahrer und 1,3 Millionen Studenten mit Studi-Ticket. Im Vorjahr waren es noch knapp 34,8 Millionen Fahrgäste. Mit einem Plus von 20 Prozent war der Anstieg bei den Gelegenheitsfahrern am größten. Eine separate Ausweisung der Fahrgäste nach Landkreisen war für 2018 nicht möglich. Welche Erfahrungen hat Bodo mit der Einführung des E-Tickets im Januar 2018 (E-Card) gemacht? Bodo war der dritte Verkehrsverbund deutschlandweit, der die Chipkarte als Ticket eingeführt hat. Technisch war das eine Herausforderung, gibt Jürgen Löffler zu. So fielen im April 2018 vermehrt Bahnsteig-Terminals aus, und auch bei der Abrechnung hakt es ab und an noch. Nach Angaben von Bodo stellen 70 Terminals an Bahnsteigen und 1500 in Bussen den Datenfluss zum Zentralrechner her. Ende 2018 waren 10 000 Kunden mit E-Card registriert – doppelt so viele, wie sich Bodo im ersten Betriebsjahr erhofft hatte. Insgesamt wurden 287 000 Fahrten mit einem Fahrgeldvolumen von knapp 700 000 Euro mittels E-Ticketing abgerechnet. Als Dankeschön fahren E-Card-Inhaber vom 24. bis 26. Dezember kostenlos im ganzen Verbund, müssen aber wie gewohnt an den Terminals ein- und auschecken. Was ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember im Busverkehr? Im Bodenseekreis hat die Firma Strauss ihr Liniennetz in und um Tettnang grundlegend neu konzipiert und startet mit einem verbesserten Angebot. Teilweise fahren die Regionalbusse dann stündlich. Auch an den Wochenenden werden Busse fahren. Der Stadtverkehr Friedrichshafen richtet mit der Linie 17 eine neue Linie nach Ailingen ein, die stündlich verkehrt.

Warum der Verkehrsverbund nach seiner Rechnung auch die Schülertickets verteuern muss, hat zwei Gründe. Zum einen stellen Schüler mit rund 60 Prozent die meisten Fahrgäste, die für die Hälfte aller Einnahmen im Bodo sorgen. „Der Schülerverkehr ist für uns nach wie vor die finanzielle Basis“, erklärte Jürgen Löffler.

Nach dem Beitritt des Landkreises Lindau verzeichnete der Verkehrsverbund 2018 rund 39,5 Millionen Fahrgäste, von denen 21,5 Millionen Schüler waren. Auch wegen des demographischen Wandels fahren aber von Jahr zu Jahr weniger Schüler mit Bus oder Bahn zur Schule. 2018 waren es rund drei Prozent weniger als im Vorjahr, auch wenn die absoluten Zahlen wegen des Beitritts des Landkreises Lindau zum Verkehrsverbund stark gestiegen sind.

E-Card wird sehr gut angenommen

Gelegenheitsfahrer, für die sich keine Monats- oder Abokarte lohnt, kommen mit der E-Card im Bodo-Verbundgebiet günstiger weg. Die wird inzwischen von rund 13 000 Kunden genutzt, so Jürgen Löffler, was er „geradezu überwältigend“ findet. Die ersten 20 Fahrten werden mit zehn Prozent ermäßigt, ab der 21. Fahrt gibt es 20 Prozent Rabatt.

Was das ausmacht, rechnete Jürgen Löffler an einem Beispiel vor. Wer von Friedrichshafen nach Ravensburg (vier Zonen) fährt, zahlt mit dem Einzelticket ab Januar 4,85 Euro, 20 Cent mehr als bisher. Mit der E-Card 20 kostet die Fahrt dann 3,90 Euro, bisher waren das 3,75 Euro. Zehn Prozent Rabatt gibt es aber auch mit dem Handyticket.

Jürgen Löffler räumte ein, dass das E-Ticket-System noch nicht ganz rund läuft. Unterm Strich habe sich das aber bewährt. Spätestens 2021 sollen auch alle Abo- und Schülermonatskarten auf Chipkarten umgestellt werden.