von Eva-Maria Bast und Julia Blust

Strafen reichen bis ins Jenseits

Heute ruhen sie ganz im Verborgenen. Verdeckt von hohen Gräsern schlummern sie in Feldern, kaum beachtet stehen sie am Wegrand, zum Beispiel auf der rechten Seite der Straße, die von der Klufterner Straße nach Riedern fuhrt. Ihre Bedeutung ist in Vergessenheit geraten. Wer sie aber entdeckt und genauer hinschaut, wird feststellen, dass die Initialen GB oder KW in sie eingehauen sind.

Was dahinter steckt Es handelt sich um alte Grenzsteine auf der einstigen Landesgrenze zwischen dem Großherzogtum Baden (GB) und dem Königreich Wurttemberg (KW). Der Heimatforscher Karl-Hermann Weidemann hat sie gesucht – und 105 Stuck gefunden. Drei Jahre hat er dafur gebraucht. Jahre, in denen er immer einen Spaten im Kofferraum hatte, um die Steine nötigenfalls freizulegen. 17 Kilometer lang sei die ehemalige Landesgrenze, die auf der Gemarkung Friedrichshafen von Fischbach bis ins Hepbacher Ried fuhrt. „Schauen Sie sich mal das Zickzack an“, sagt Karl- Hermann Weidemann und deutet auf die alte Grenze, die er in Rot auf einer Landkarte eingezeichnet hat. „Ich glaube, die haben ganz schön um jeden Meter gestritten.“



Weidemann hofft, eines Tages weitere Grenzsteine zu finden. Derer gab es auf Häfler Gemarkung 223, 118 sind also noch unentdeckt. Grenzsteinen kam uber viele Jahrhunderte hinweg eine große Bedeutung zu. Sie galten gewissermaßen als einzige verbindliche Grenzsicherung. Und wehe dem, der glaubte, er könne sein Gebiet durch das Verrucken von Grenzsteinen so einfach erweitern! Zum einen durften das die Angrenzer im Nachbarland bemerkt haben, spätestens bei der Grenzbegehung, die alle zwei Jahre stattfand. Zum anderen galt das Verrucken von Grenzsteinen als Verbrechen und wurde bestraft.



„Zum Schutz von Grenzsteinen trug nicht zuletzt auch die Drohung bei, dass Grenzstein-Verrucker im Jenseits keinen Frieden fänden, sondern weiter beim Stein umgehen mussten“, schreibt das Landesdenkmalamt. Und wem nutzt eine Gebietserweiterung im Diesseits, wenn er dafur nach seinem Tode auf ewig an seiner Landesgrenze festsitzen muss? (emb)

Von Wallfahrten und Wundern

Bernd Caesar zeigt den Fußabdruck im Stein. | Bild: Julia Blust

Eine kleine Kapelle, ein seltsam geformter Felsblock, die Hoffnung auf Heilung und ein römischer Märtyrer: Das sind die Zutaten für eine Geschichte, die sich im Klufterner Weiler Lipbach kurz vor der Gemarkungsgrenze zu Markdorf abgespielt haben soll.

Das steckt dahinter „Die St.-Laurentius-Kapelle zählt zu den ältesten Kirchenbauten im Bodenseekreis„, weiß Bernd Caesar vom Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern zu berichten. An der Flanke des kleinen Gotteshauses findet sich ein mittelgroßer Stein, der einige Vertiefungen aufweist. Eine der Einkerbungen ist geformt wie der Abdruck eines linken Fußes. „Er stammt der Sage nach von einem Glaubensboten, der zur Verkündung des Evangeliums den Stein bestieg“, erklärt Bernd Caesar. Noch bis 1860 gab es hier Wallfahrten, zu denen Menschen aus der Umgebung kamen, wie ein Pfarrer aus dem Ort um 1900 schreibt. Mütter setzten ihre Kinder, die das Gehen nicht lernen wollten, auf den Felsen, damit sie von ihrem Gebrechen geheilt würden, steht in einer Broschüre zum Tag des offenen Denkmals. Caesar erinnert an einen belegbaren Versuch, die Wirkung des Steins zu nutzen: „Eine Familie brachte um 1920 ihr behindertes Kind hierher.“ Und was passierte? Nichts. Das Mädchen blieb sein Leben lang gelähmt. „Vielleicht gibt es eine gewisse Menge an Wunderwirkung bei so einem Stein, die irgendwann aufgebraucht ist“, versucht Caesar augenzwinkernd eine Erklärung.



Der heilige Laurentius selbst hat übrigens eine recht universelle Aufgabenzusammenstellung: Er ist laut der „Freien katholischen Enzyklopädie Kathpedia“ der Schutzpatron der Bibliothekare, Archivare, Studenten sowie vieler, die mit Feuer zu tun haben, etwa der Bierbrauer, Wäscherinnen und Köche. Außerdem wird er bei Hexenschuss, Ischias- und Hautleiden angerufen. In dieser Aufzählung werden die Leiden rund ums Gehen nur gestreift. Doch vielleicht ist die Sage um den Fußabdruck im Fels einfach noch nicht weit genug in die Welt hinausgedrungen? Wer weiß. Und vielleicht ist ja tatsächlich eines der Kinder, von der Magie des Steins beseelt, anschließend auf- und davongesprungen. (jub)

Graues Gemäuer mitten im Wald

Bertrand Schmidt am Brunnen im Riedlewald. | Bild: Eva-Maria Bast

Es ist ein merkwürdiger Anblick: Mitten im Riedlewald erhebt sich eine langgezogene Mauer. Und davor, an der Stelle, an der sich die Mauer ein wenig nach hinten zieht und eine Ausbuchtung bildet, liegt ein in den Boden eingelassenes Rechteck. Diplom-Biologe Bertrand Schmidt weiß, was es mit dem seltsamen Bauwerk auf sich hat.

Was dahinter steckt Bei dem Rechteck im Boden handelt es sich um einen stillgelegten Brunnen. Und die langgezogene Mauer bot müden Wanderern einst Sitzgelegenheiten an dem kühlen Wasserplatz. Oder auch Eltern, die mit ihren Kindern einen Ausflug hierher machten. Denn den kleinen Häflern bescherte der Brunnen aus der damals noch lückenhaft bebauten Nordstadt immer wieder ein erfrischendes Bad im Wald. Wann der Brunnen genau entstand, kann Bertrand Schmidt nicht sagen, die Unterlagen sind wahrscheinlich bei den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg, die auch das Stadtarchiv trafen, verbrannt – vermutet wird anhand der Architektur, dass er in der 1930er-Jahren gebaut wurde. Aufgrund einer großen Buche mit ausladenden Ästen, die wegen Pilzbefalls gefällt werden musste, konnte Schmidt rekonstruieren, dass sich früher beim Brunnen ein freier Platz befunden haben muss.



Der Diplom-Biologe nimmt sogar an, dass es vielleicht schon vor dem Brunnenbau an dieser Stelle eine Pferdetränke oder einen in Holz gefassten Erfrischungstümpel gegeben hat. „Früher führte genau hier ein Bachgraben durch den Riedlewald und es gab hier viel mehr Feuchtigkeit“, erzählt Schmidt. „Das sagt ja auch schon der Name: Riedlewald bedeutet soviel wie ‚sumpfiger Wald‚.“



Wann der Brunnen stillgelegt wurde, ist nicht bekannt. Seinen Reiz für die kleinsten Häfler hat das graue Gemäuer indes nicht verloren. Wenn auch keine Kinder mehr begeistert juchzend in einem Brunnenbecken planschen, so balanciert doch manches kleine Mädchen und mancher kleine Junge stolz auf dem Gemäuer entlang. Das Kinderlachen am Brunnen im Riedlewald ist also noch lange nicht verklungen. (emb)

