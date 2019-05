von Andrea Fritz

Mit dem Spatenstich haben am Mittwoch Vertreter der Stadtverwaltung, der Fischbacher Schule, des Sportvereins, der Fischbacher Runde und der Baufirma FK Systembau mit Bürgern und Gemeinderäte den symbolischen Baustart für die neue Dreifeldsporthalle in Fischbach markiert.

Die Halle ersetzt das alte Gebäude am Schulzentrum, das abgerissen wurde. Der Rohbau der neuen Halle soll im Spätherbst stehen, zur Nutzung soll sie im Winter 2020 übergeben werden.

600 000 Euro Zuschuss vom Land

Die Kosten für die neue Sporthalle belaufen sich voraussichtlich auf 7,95 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg gewährt einen Zuschuss von 600 000 Euro. Trotz der Hochphase in der Bauwirtschaft hält die Verwaltung es für möglich, dass das Projekt nicht teurer wird als geplant.

Tribüne für 200 Zuschauer und Imbissküche

Auf 2860 Quadratmetern wird eine Dreifelderhalle entstehen, dazu eine Tribüne für knapp 200 Zuschauer, ein Multifunktionssportraum, eine Imbissküche, Sanitär- und Umkleideräume sowie ein Foyer. Der Technikraum befindet sich im Obergeschoss, sodass Zuluft ohne lange Leitungswege in die Halle gelangen kann.

Damit Gebäude in der Nähe der Halle nicht zusätzlich verschattet werden, wurde die Höhe auf das Mindestmaß reduziert. Ermöglicht wird das durch die Kombination von Tragwerk und Oberlicht.

Dritter Sporthallen-Neubau innerhalb von zehn Jahren

Neben Kluftern und Ailingen ist dies im Stadtgebiet der dritte Sporthallen-Neubau innerhalb von zehn Jahren. „Das ist auch in unserer Stadt, die finanziell nicht notleidend ist, ein anspruchsvolles Programm“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand.

Besonders ist an diesem Bauvorhaben, dass es sich um eine Eigenplanung des Stadtbauamts handelt. Basis für das Projekt ist die ebenfalls in Eigenplanung realisierte Sporthalle in Ailingen. „Wir machen das für die über 25 500 Sportler in unseren Vereinen, für den Schulsport und für den lose organisierten Sport, der auch ein Dach über dem Kopf haben möchte“, erklärte Brand.

Weitere Großprojekte sind Allzweckhalle in Fischbach und Rotachhalle in Ailingen

Er gab auch einen Blick in die Zukunft: In Fischbach steht mit der maroden Allzweckhalle ein weiteres großes Projekt auf der Agenda, danach soll die Rotachhalle in Ailingen ersetzt werden.