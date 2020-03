Während die ideologisch getriebenen unter den Politikern den menschgemachten Klimawandel weiterhin abstreiten, ist er für die Vertreter der Fakten basierten Wissenschaft eine bewiesene Tatsache. Wer am Bodensee wohnt, findet die Beweise direkt vor der Haustür. Das mit rund 50 Kubikkilometern Volumen drittgrößte Gewässer Europas erweist sich als empfindliches Messinstrument für die klimatischen Veränderungen. Höhere Wasserstände im Winter und niedrigere im Sommer zeugen davon, ebenso die Besiedelung durch nicht heimischen Pflanzen und Tiere. Das größte Problem aber ist, dass durch die stetige Erwärmung des Sees nicht mehr genügend Sauerstoff in die Tiefe transportiert wird.

Der Bodensee: 63 Kilometer lang, 14 Kilometer breit und bis zu 250 Meter tief. Ein gigantischer Wasserspeicher, der viele Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser versorgt. Der Klimawandel geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. | Bild: Achim Mende

Durchschnittstemperatur des Sees steigt kontinuierlich

Die klimatische Erwärmung spiegelt sich direkt in den Temperaturveränderungen des Oberflächenwassers wider. In der Messperiode von 1990 bis 2015 war der Bodensee um 0,9 Grad Celsius wärmer als im Vergleichszeitraum von 1962 bis 1989. Diese Zahlen stammen aus dem Projekt Klimawandel am Bodensee (KlimBo), das die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) vor zehn Jahren auf den Weg gebracht hatte. Koordiniert vom Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen, untersuchten deutsche und Schweizer Wissenschaftler ab 2011, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Bodensee und auf seine Nutzung als Trinkwasserspeicher hat.

Ergebnisse einer Untersuchung füllen viele hundert Seiten

Nach vier Jahren füllten die Ergebnisse vielen hundert Seiten: Die Erwärmung hat weitreichende Folgen, deren Größenordnung von den weiteren klimatischen Veränderungen abhängt. Diese Entwicklungen wurden innerhalb KlimBo in Modellen bis in das Jahr 2085 simuliert. Für die vergangenen fünf Jahre steht nun fest, dass die Wissenschaftler hinter ihren Zukunftsprojektionen jährlich einen Haken machen konnten. Sie bewahrheiten sich.

Lebenswichtiger Wasseraustausch Der Bodensee als hydrologisches Gesamtsystem gleicht einem lebenden Organismus. Wie in einem langsamen Pulsschlag wälzen sich sich die Wasserschichten des Sees bis hinab zum Grund auf 254 Meter im Zyklus der Jahreszeiten um. Für den lebenswichtigen Austausch des Tiefenwassers sorgt dabei die besondere physikalische Eigenschaft des Wassers: Bei vier Grad Celsius ist es am schwersten. Deshalb sinkt das sauerstoffreiche Oberflächenwasser während langer Kälteperioden hinab auf den Grund. Dort wird laut IGKB das „lebensnotwendige Gas beim mikrobiellen Abbau von pflanzlichen und tierischen Resten verbraucht und die hierbei frei gesetzten Nährstoffe werden wiederum durch die winterliche Durchmischung nach oben getragen“. Weil nun aber die oberen Wasserschichten wärmer werden und die winterliche Abkühlung stetig geringer, wird das Tiefenwasser weniger ausgetauscht – und in den tiefen Regionen des Sees fehlt der Sauerstoffnachschub.

„Ja, der Trend hat sich fortgesetzt“, referiert Bernd Wahl vom Langenargener ISF auf aktuelle SÜDKURIER-Anfrage über die steigende Erwärmung des Oberflächenwassers. Für den Zeitraum 1990 bis 2018 beträgt sie im Vergleich zur Periode 1962 bis 1989 aktuell 1,2 Grad Celsius, ergebe sich aus den Daten des IGKB-Monitorings.

„Klimaprojektionen bestätigen sich“

„Wir haben in den letzten Jahren weiterhin ‚wärmste Jahre‘ oder ‚wärmste Monate‘ zu verzeichnen, sodass in der Tendenz die verwendeten Klimaprojektionen bestätigt sind“, sagt Wahl. „Auch die im Projekt KlimBo durch Modelle nachgebildeten Einflüsse auf die winterlichen vertikalen Durchmischungen finden sich in den realen Beobachtungen wieder“, fasst der ISF-Wissenschaftler weiter zusammen. „Das heißt, wir hatten eine Serie von Jahren mit unzureichendem Tiefenwasseraustausch und damit absinkenden Sauerstoffkonzentrationen über Grund.“

Flachwasserzonen werden wichtiger

„Erst 2018 kam es wieder zu einer guten Durchmischung“, erläutert Wahl weiter. „Hier dürfte der in den Modellsimulationen dargestellte Effekt des ‚Differential Cooling‘ eine maßgebliche Rolle gespielt haben: Die Bregenzer Bucht war schneller ausgekühlt und war damit eine Quelle schweren Wassers für den Tiefenwasseraustausch des Bodensee-Hauptbeckens.“ Unter „Differential Cooling“ versteht der Fachmann, wenn sich das Wasser in Buchten und Flachwasserzonen schneller als in tiefen Regionen auf vier Grad abkühlt, damit seine größte Dichte erreicht und dann in Richtung Seemitte zum Grund fließt. Diesem Effekt kommt laut KlimBo künftig wachsende Bedeutung zu, wenn die winterliche Abkühlung nicht ausreicht, um auch das Oberflächenwasser in tiefen Regionen abzukühlen.

Die Bregenzer Bucht mit der Mündung des Alpenrheins (rechts oben). Den Flachwasserzonen kommt durch den Klimawandel eine wachsende Bedeutung bei der Wasserumwälzung zu. Hier kühlt das Wasser schneller auf vier Grad ab, erreicht damit sein höchstes spezifisches Gewicht und fließt daraufhin in die Tiefe. | Bild: Achim Mende

Nachfrage nach Trinkwasser steigt Auf die Qualität des Trinkwassers hätten die klimatischen Veränderungen keine gravierenden Auswirkungen, formulierten die Wissenschaftler als Ergebnis des Projektes Klimawandel am Bodensee (KlimBo) 2015. Gleichwohl sei es wichtig, dass die Wasserversorger ihre Anlagen entsprechend anpassen, etwa im Hinblick auf die Hochwassersicherheit der Versorgungsanlagen. Die Bodensee-Wasserversorgung (BWV), die über vier Millionen Menschen aus Europas größtem Trinkwasserspeicher versorgt, bereitet sich derzeit in ihrem auf 15 Jahre angesetzten Projekt Zukunftsquelle auf die Herausforderungen vor und plant größere technische Umbaumaßnahmen. Der Wasserpreis erhöht sich dadurch laut BWV für die Mitglieder um rund 25 Cent pro Kubikmeter. In der Verbandsversammlung der BWV im November 2019 hieß es überdies, dass der Verband im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den damit einhergehenden höheren Temperaturen eine steigende Nachfrage nach Trinkwasser verzeichne. Und es wollen neuen Gemeinden Mitglied im Verband werden.

Obere Wasserschichten kühlen im Winter nur unzureichend aus

Ungeachtet der Durchmischungen 2018 ist die Einschätzung, die Bernd Wahl als ISF-Sprecher auch für namens der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) abgibt, eindeutig: „Tendenziell hat sich die Gefahr eines mangelnden Sauerstoffaustauschs erhöht. Die Ursachen sind die unzureichende Auskühlung der oberen Wasserschichten im Winter.“

Wie fit ist der Bodensee für den Klimawandel?

Das 2015 beendete Projekt KlimBo stellte die Frage: Wie fit ist der Bodensee für den Klimawandel? „Eine abschließenden Antwort liegt nicht vor“, beantwortet sie Bernd Wahl vom ISF heute, knapp fünf Jahre nach Abschluss des Projektes. Aber es sei durchaus einiges an Erkenntnisgewinn hinzugekommen. „Wir wissen, dass sich die winterlichen vertikalen Mischungsverhältnisse mit der zunehmenden Erwärmung verändern und sich damit das Risiko erhöht, dass es im Tiefenwasser zu Sauerstoffdefiziten kommt, mit nachteiligen Einflüssen auf die dort lebenden Organismen und die chemischen und mikrobiologischen Stoffumsätze.“

Auswirkungen auf Fauna und Flora Die durch den Klimawandel steigenden Wassertemperaturen begünstigen laut Umweltministerium „die Entwicklung von wärmetoleranten karpfenartigen Fischen“, heißt es in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen bereits im Juni 2018. Kälte liebende Fischarten könnten es dagegen schwerer haben. Dazu gehören Felchen, Seeforelle, Trüsche und der Seesaibling. Zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt im Bodensee gibt es nach Angaben des Umweltministeriums noch keine gesicherten Erkenntnisse und Prognosen. Die Internationale Gewässerschutz-Kommission für den Bodensee (IGKB) erhofft sich Antworten vom laufenden Forschungsprojekt Seewandel. Die Bodenseewasserversorgung beschreibt, dass eingewanderte Lebewesen das ökologische Gleichgewicht des Gewässers stören könnten, sich aber teilweise in das Ökosystem integrieren. Für die Trinkwasserversorgung sei die Ausbreitung der Quaggamuschel problematisch, da diese sich an den Entnahmebauwerken und in den Leitungen ansiedeln könne.

Aktuelles Forschungsprojekt untersucht, wie widerstandsfähig der See ist

Aufgrund der Nährstoffverhältnisse, die nach Jahrzehnten überhöhter Werte wieder auf ein naturnahes Niveau zurückgegangen seien, beschreibt Wahl, sei auch der Sauerstoffverbrauch gering, der mit den mikrobiellen Abbauprozessen im Tiefenwasser einhergehe. „Sodass der Bodensee diesbezüglich gute Voraussetzungen für den Klimawandel mit sich bringt.“ Es gebe jedoch viele Bereiche, in denen weitere Forschung erforderlich seien. Momentan befasse sich das Interreg-geförderte Forschungsprojekt Seewandel mit der Fragestellung, wie resilient – widerstandfähig – der Bodensee sei, und damit auch damit, wie er auf Einflüsse des Klimawandels reagiert.