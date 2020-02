Friedrichshafen vor 2 Stunden

„Sabine“ nimmt mächtig Fahrt auf

Das Sturmtief sorgte am Bodensee am frühen Morgen eher für ein faszinierendes Schauspiel statt für große Schäden. Aktuell wird die Lage ungemütlicher. In Friedrichshafen sperrt die Stadt wegen umgestürzter Bäume den Riedlewald gerade ab. Auch der Moleturm darf vorsichtshalber vorerst nicht betreten werden. Züge auf der Gürtelbahn und der BOB-Strecke verkehren derzeit nicht.