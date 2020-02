„Halbtax oder GA?“, fragt der Kontrolleur auf der Fähre von Romanshorn nach Friedrichshafen mit schweizerdeutschem Akzent. „Nein, aber Bahncard„, sage ich. Doch ohne Erfolg: Ich muss den kompletten Fahrpreis von 9,80 Euro zahlen.

Berlin Zehn Prozent auf alles? Die Fahrpreissenkung bei der Deutschen Bahn Das könnte Sie auch interessieren

Denn auf dem Schiff, das zwischen der Schweiz und Deutschland verkehrt, gelten nur das Generalabonnement (GA) und das Halbpreisabonnement (Halbtax) der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Die deutschen Pendants, die Bahncard 100 und die Bahncard 50, nutzen ihren Besitzern hier nichts, sie müssen den kompletten Ticketpreis bezahlen.

Video: Jud, Marcel

Doch warum gelten auf der Bodenseefähre nur die Schweizer Bahnabonnemente?

„Wir betreiben den Fährkurs zwischen Romanshorn und Friedrichshafen gemeinsam mit der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft (SBS), die die Abonnements der SBB anerkennen muss, da daran Fördergelder von staatlicher Seite gekoppelt sind“, sagt Christopher Pape, Pressesprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB), auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Deshalb erkennen auch wir die SBB-Abonnements auf der Fähre an, alles andere wäre Rosinenpickerei.“

„Wir erkennen die SBB-Abonnements auf der Fähre an, alles andere wäre Rosinenpickerei“, sagt Christopher Pape, Pressesprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH BSB. | Bild: Bjørn Jansen

Laut der Geschäftsführerin der SBS, Andrea Ruf, gelten die Schweizer Bahnkarten auf der Fähre, da die Verbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen international ist. Die Verbindung fungiere als Verlängerung des schweizerischen Schienennetzes. „Das ist auch historisch gewachsen. Denn ursprünglich war die Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft ein Betrieb der SBB. Als dieser 2007 privatisiert wurde, haben die neuen Eigentümer die Vereinbarungen betreffend GA und Halbtax übernommen“, erklärt Ruf.

Da er oft in der Schweiz unterwegs ist, hat sich SÜDKURIER-Volontär Marcel Jud zu Weihnachten das Halbpreisabonnement, Halbtax, der SBB gewünscht (die rote Karte neben der Bahncard). Damit kann er auch auf der Bodenseefähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn zum halben Preis reisen. | Bild: Marcel Jud

Auch viele andere Schweizer Schifffahrtsgesellschaften sind am Tarifsystem der SBB beteiligt

Einige weitere Schweizer Schifffahrtsgesellschaften erhalten, wie die SBS, einen Anteil aus dem „GA-Topf“, erklärt Ruf. Der „Topf“ werde mit den Verkaufserlösen der SBB-Abonnements gefüllt und nach einem bestimmten Verteilschlüssel an die verschiedenen Verkehrsträger ausgegeben. Dass sie Teil des SBB-Tarifsystems seien, lohne sich jedoch kaum, sagt Ruf: „Grundsätzlich rentiert sich das für uns nicht wirklich, da ein Schiffskilometer viel teurer ist als ein Bahnkilometer. Aber da unser Streckennetz größtenteils auf der schweizerischen Bodenseeseite liegt, wollen wir trotzdem mitmachen. Denn Halbtax- und GA-Besitzer erwarten, dass ihre Abonnements auch auf den Schiffen gültig sind.“

Das Fährschiff „Romanshorn“ der Schweizerischen Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft (SBS) im Hafen von Friedrichshafen. | Bild: Marcel Jud

Ein Ausstieg aus dem Tarifsystem der SBB hätte zudem zur Folge, dass die Zuschüsse, die die SBS von der Schweizer Bundesregierung und dem Kanton Thurgau erhält, neu verhandelt werden müssten. Die Fördergelder seien an eine Mitgliedschaft im Tarifsystem gekoppelt, sagt Ruf. „Wenn wir aus dem Tarifverbund aussteigen würden, müssten wir im Gegenzug ein anderes Rabattsystem für GA-Nutzer einführen.“

Bild: Stefanie Kerstan

Wie sieht die Situation auf den anderen Bodenseeschiffen aus?

Die BSB erkenne die SBB-Abonnements auch auf anderen grenzüberschreitenden Schiffskursen an, die sie gemeinsam mit schweizerischen Unternehmen betreiben, sagt Pressesprecher Pape. Das bestätigt Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) mit Sitz in Schaffhausen. Die URh arbeitet mit der BSB auf dem Untersee und dem Hochrhein zusammen. „GA und Halbtax gelten auf allen unseren Kursschiffen“, sagt Rey.

Das sind die vier Schifffahrtsunternehmen, die auf dem Bodensee unterwegs sind und als Vereinigte Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) zusammenarbeiten: Die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) Die Gründung der Bodensee-Schiffsbetriebe geht auf das Jahr 1824 zurück. In diesem Jahr wurde der Bau des ersten Dampfschiffes für den Bodensee abgeschlossen, den der württembergische König Wilhelm I. mit initiiert hat, heißt es auf der Internetseite der BSB. Der Glattdeckdampfer „Wilhelm“ verkehrte ab 1824 zwischen Friedrichshafen und Rorschach/Romanshorn. Seither sind Schiffe der BSB auf dem Bodensee unterwegs. Seit dem 15. Mai 2003 ist die BSB eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Konstanz GmbH. Laut eigenen Angaben zählt die BSB rund 200 Vollzeitbeschäftigte und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von etwa 16 Millionen Euro. Ihren Sitz haben die Schiffsbetriebe in Konstanz. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG (SBS) Anfang Juni 1853 nahm die „SS St.Gallen und Rhein„ ihren Dienst auf. Einen Monat später wurde die Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft (NOB) gegründet. So ist es auf der Internetseite der SBS zu lesen. Diese erweiterte bis 1856 den Romanshorner Hafen massiv. 1854 folgte die Gründung der Gesellschaft NOB-Schifffahrt. Ein Jahr später nahm die NOB die Schifffahrt auf, 1857 kaufte sie die Schweizerische Dampfboot AG aus Schaffhausen und wurde dadurch zur größten Dampfschifffahrtsgesellschaft auf dem Bodensee. 1902 übernahmen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die NOB einschließlich ihres Schiffsbetriebs. 1996 wurde die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG (SBS AG) gegründet, die die SBB 2007 an eine private Investorengruppe verkauften. Ihren Sitz hat die SBS in Romanshorn. Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh) Nachdem die 1850 gegründete Schweizerische Dampfboot AG von der Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft (NOB) 1856 aufgekauft worden war, wurde der Schiffsverkehr auf Untersee und Rhein 1863 eingestellt. Die vier Dampfschiffe wurden nach Romanshorn versetzt, heißt es auf der Internetseite der URh. Ein Jahr später jedoch wurde im Rathaus des schweizerischen Diessenhofen eine neue Dampfboot-Gesellschaft gegründet: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh), die 1865 ihr erstes Dampfschiff in Betrieb nahm und bis heute besteht. Die URh mit Sitz in Schaffhausen hatte 2018 laut eigenen Angaben 32 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 4,9 Millionen Schweizer Franken. Die VL Bodenseeschifffahrt GmbH & Co KG (Vorarlberg Lines) Die österreichische Bodensee-Dampfschifffahrt begann im Jahr 1928, als die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) das Doppelschrauben-Dieselmotorschiff „Österreich“ in Betrieb nahmen. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland 1938 ging mit den ÖBB auch die Österreichische Bodensee-Dampfschifffahrt an die Deutsche Reichsbahn über. Das gibt die GmbH auf ihrer Internetseite bekannt. Die österreichische Flagge verschwand bis nach dem Zweiten Weltkrieg vom Bodensee und die österreichischen Schiffe wurden in Lindau stationiert. Am 16. Oktober 1945 konnte dann das Dampfschiff „Stadt Bregenz“ als erstes Bodenseeschiff nach dem Krieg die Kursfahrten auf der Strecke Bregenz–Konstanz wieder aufnehmen, die bis heute besteht. 2005 verkauften die ÖBB ihren Geschäftsbereich „Bodensee-Schifffahrt“ an die Vorarlberger Illwerke und den Touristikunternehmer Walter Klaus. Der Schiffsbetrieb wird seither unter dem Namen „Vorarlberg Lines“ geführt.

Bodenseekreis Als der Bodensee erstarrte: Wie die Seegfrörne von 1963 die Bodenseeschifffahrt zum Erliegen brachte und Menschenleben kostete Das könnte Sie auch interessieren

SBS-Chefin Ruf betont: „Bei uns gelten das Halbtax und das GA auch auf den meisten Kursschiffen. Jedoch gibt es Ausnahmen, da einzelne Schiffsverbindungen von uns nicht als Teil des Tarif-Geltungsbereichs anerkannt werden.“

Friedrichshafen Sind Schüler und Studenten ÖPNV-Nutzer zweiter Klasse? Das könnte Sie auch interessieren

Ein Blick in den SBB-Katalog zum Geltungsbereich von GA und Halbtax bestätigt das: So gelten die Bahn-Abonnements zwar für die Linien Rorschach-Lindau und Kreuzlingen-Schaffhausen. Aber auf der Linie Romanshorn-Hagnau-Altnau sowie auf der Strecke zwischen Rorschach und Langenargen haben GA-Besitzer keine freie Fahrt, sondern erhalten das Ticket nur zum ermäßigten Preis.

Warum erweitert die Deutsche Bahn den Geltungsbereich der Bahncard nicht auch auf den Schiffsverkehr?

„Eine Kooperation mit der Deutschen Bahn wäre für uns interessant“, sagt URh-Chef Rey. Laut BSB-Pressesprecher Pape habe es schon einmal Gespräche mit der Deutschen Bahn gegeben, den Geltungsbereich der Bahncard auch auf die Bodenseeschiffe auszuweiten. „Aber wir müssten draufzahlen, wenn wir die Bahncards akzeptieren würden, da uns die Deutsche Bahn keinen Ausgleich zahlt.“ Die Anerkennung der Bahncards lohne sich für die BSB aus wirtschaftlicher Sicht nicht. „Die Bahn müsste auf uns zukommen“, sagt Pape.

Als der SÜDKURIER bei der Deutschen Bahn anfragt, warum sie den Geltungsbereich der Bahncard nicht auf den Bodenseeschiffsverkehr ausweitet, schreibt eine Sprecherin, die namentlich nicht erwähnt werden will: „Zwischen der Bodensee Schifffahrt und der Deutschen Bahn gibt es keine Kooperation im Hinblick auf eine Bahncard-Anerkennung.“