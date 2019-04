Friedrichshafen vor 5 Stunden

Friedrichstraße, B 31-neu und Stadtbahnhof im Fokus: Hier sieht der Fahrradclub ADFC Handlungsbedarf in Friedrichshafen

"Die Leute fahren hier viel Rad – nicht wegen der Infrastruktur, sondern trotzdem", sagt Vorstandsmitglied Roland Merz. Vom Slalomfahren an der Friedrichstraße bis zu fehlenden Fahrradstraßen in der Stadt: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club sieht in Friedrichshafen viele Verbesserungsmöglichkeiten.