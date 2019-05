Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Fassaden­sanierung der St. Petrus-Canisius-Kirche in das Denkmal­schutz­programm des Bundes aufgenommen und zudem eine Förderung in Höhe von 90 000 Euro bewilligt. Das teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mit. „Das ist ein guter Tag für den Denkmalschutz in Friedrichshafen“ freut sich Martin Gerster.

Nachdem das Land Baden-Württemberg die Sanierung der Arkaden und die Fugensanierung gefördert hatte, unterstützt nun auch der Bund die Kirchengemeinde bei der Sanierung ihres Gotteshauses.

Kirchenschiff und Turm der gut 90 Jahre alten Kirche sind mit Klinker verkleidet. Die Westfassade ist mit hohen Arkaden über den drei Eingängen aus Muschelkalk gestaltet. Über dem mittleren Eingang ist ein Relief des hl. Petrus Canisius angebracht, darüber befindet sich eine monumentale Kreuzigungsgruppe.

Gesamtansicht der Kirche St. Petrus Canisius. | Bild: Geiselhart

„Das Gerangel um die Bundeszuschüsse ist sehr stark. Umso mehr freue ich mich, dass mein Einsatz für die Region belohnt wurde“, so Gerster.