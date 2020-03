Pünktlich um 19 Uhr öffneten sich in Schnetzenhausen Türen und Fenster. Von Balkonen und vor Haustüren klatschten die Bewohner minutenlang. Sie folgten damit einem Aufruf in den sozialen Medien.

Video: Corinna Raupach

Der Beifall galt Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern, Sanitätern und allen anderen Helfern im Gesundheitswesen in Zeiten der Corona-Krise. Ähnliche Aktionen gab es schon in Köln, Berlin und Hamburg. Vorher hatten bereits in Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland immer wieder Bürger in abstimmten Aktionen den Helfern in der Corona-Krise applaudiert.