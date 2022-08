Als warte sie auf Kunden, steht Claudia Wolfinger, die Dienst an der Freien Tankstelle in Untersiggingen hat, vor der Eingangstür: „Es ist schon sehr ruhig geworden, seit die Landesstraße in der Ortsdurchfahrt von Wittenhofen gesperrt ist.“ Tankstellenbetreiber Sven Kirschner sagt auf Nachfrage: „Aktuell haben wir einen Umsatzeinbruch von rund 60 Prozent“. Besonders schlimm sei, dass die Sperrung gerade jetzt erfolgt, weil in der Tourismuszeit der meiste Umsatz im Jahresverlauf gemacht werde.

Vor der Bft-Tankstelle in Untersiggingen wartet Claudia Wolfinger auf Kunden. Sie schätzt die Einbußen auf bis zu 60 Prozent. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Und dann sind während der Sperrzeit auch noch Handwerkerferien, in denen wohl auf der Baustelle nicht gearbeitet wird, fürchtet Kirschner. Es sei geplant, dass die Strecke ab dem Wochenende bis zum 21. August bedingt befahrbar sei. Dann werde der Umsatzeinbruch vielleicht nur noch 40 statt 60 Prozent betragen, schätzt er.

Kirschner kann nicht verstehen, warum es immer gleich Totalsperrungen der Landesstraße sein müssen. Dies sei bei der Brückenerneuerung in Untersiggingen, beim Kreisverkehrbau in Grünwangen und der Straßensanierung in Richtung Markdorf der Fall gewesen, zählt er einige Beispiele auf. Zur zwischenzeitlichen zweiwöchigen Aufhebung der Sperrung sagt Bürgermeister Fabian Meschenmoser auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass in dieser Zeit die großräumige Umleitung aufgehoben werde.

Sperrung und Umleitung Die Sperrung der Landesstraße 204 in der Ortsdurchfahrt von Wittenhofen von 1. August bis zum 10. September bedeutet für viele Menschen erhebliche Belastungen, insbesondere durch die großräumige Umleitung, die von Untersiggingen über Grünwangen, Markdorf, Hefigkofen und Urnau nach Wittenhofen führt und umgekehrt. Die Sperrung dauerte zunächst nur diese Woche. Bis zum 21. August wird die Strecke laut Verwaltung wieder offen sein, jedoch mit Unebenheiten aufgrund der abgefrästen Straße. Ab dem 22. August ist die Straße dann drei Wochen lang voll gesperrt.

Beim Biomarkt des Lehenhofs schätzt die stellvertretende Markleiterin Irina Vortmann die Einbußen auf etwa 50 Prozent. „Wir haben einen großen Anteil an Stammkunden, aber die Touristen fehlen und eine ortsnahe Umleitung wäre für Einheimische von Vorteil“, sagt Vortmann.

Auch der Lehenhof Biomarkt klagt über Umsatzeinbußen wegen der Straßensperrung. Neu vor dem Markt steht ein Kunstwerk von Michael Roesner. | Bild: Wolf-Dieter Guip

„In den ersten Tagen ist der Umsatz gravierend eingebrochen. Ich schätze so um die 50 Prozent“, sagt Berthold Kolb, Leiter des D-Tal-Marktes. Aber er sieht auch die Dringlichkeit, die Straße vor der Bäckerei Baader zu erneuern. Aus Erfahrung berichtet er, dass die Ladung bei Auslieferungen an dieser Stelle erheblich wackeln würde. Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke scheint für einige Autofahrer missverständlich zu sein, weil viele meinten, sie könnten bis nach Wittenhofen rein fahren. Das ist aber nicht der Fall.

Im D-Tal-Markt in Untersiggingen ist es recht ruhig geworden. Die Straßensperrung wirkt sich deutlich auf den Kundenbesuch aus. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Von der Marktleitung des Netto-Marktes kommt folgende Stellungnahme: „Eine Baustelle mit Straßensperrung, die den Durchgangsverkehr verhindert, kommt immer zu einem schlechten Zeitpunkt.“ Allerdings müssten notwendige Arbeiten irgendwann durchgeführt werden. Im Netto-Markt sei es deutlich ruhiger geworden, teilt das Unternehmen weiter mit. Es fehlen die Kunden, die jetzt die Umleitung fahren und auch die Kunden, die morgens schnell ihr Vesper holen, seien weniger geworden.