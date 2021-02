Zunächst noch bis zum 14. Februar gilt der seit November andauernde Lockdown und damit auch die Ausgangsbeschränkung, dass man tagsüber das Haus oder die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen darf.

Dies bedeutet, dass das sonst zu dieser Zeit übliche närrische Treiben in Dörfern und auf Straßen, nicht stattfinden wird. Und auch die Errichtung von Narrenbäumen im öffentlichen Raum wird es nicht geben.

Deggenhausertal Feuerwehr sichert nach den starken Regenfällen Gefahrenstellen im Deggenhausertal Das könnte Sie auch interessieren

Aber es gibt durchaus Ausnahmen und Lichtblicke. Wer durch Obersiggingen kommt, sieht auf der Wiese gegenüber dem Gasthaus Sternen einen recht beachtlichen Narrenbaum stehen.

Unweit dieser Stelle wird normalerweise vom Narrenverein Deggenhausen der Narrenbaum errichtet. Das Grundstück gehört Norbert Steidle, der sagt: „Im Sommer habe ich hier oft Blumen zum Selberschneiden und zu Weihnachten hatte ich Weihnachtsschmuck mit vielen Lichtern und einen großen Christbaum installiert.“

Christbaum wird umfunktioniert

Den Christbaum hat er nun kurzerhand zum Narrenbaum umfunktioniert und die Kinder haben ihn mit großer Freude geschmückt. „Dieses Symbol für Tradition und Brauchtum soll gleichsam ein Symbol für Solidarität in dieser schwierigen Zeit sein, ein Glücksgefühl auslösen und den Menschen, Zuversicht vermitteln“, erklärt Steidle, der als Gründungsmitglied des Narrenvereins Deggenhausen dazu beitragen möchte, sich nicht unterkriegen zu lassen.

In der Badener Straße in Wittenhofen wohnt die Familie Hörth. Sie hat an ihrer Einfahrt ebenfalls dem Christbaum zum Narrenbaum umgestaltet. „Weil wir dieses Jahr keine Fastnacht haben, soll der Baum die Leute animieren, freundlich durchs Leben zu gehen, er soll ermutigen und Zuversicht verbreiten“, sagt Alfred Hörth, der im Vorstandsteam des Musikvereins Roggenbeuren ist.

Die Familie Hörth hat in Wittenhofen einen kleinen Narrenbaum gestellt, der etwas Narretei trotz Corona demonstriert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die Umwandlung von Christ- in Narrenbäume sei wohl weit verbreitet, sagt die Zunftmeisterin der Hebsack-Geister Roggenbeuren-Wittenhofen, Heike Hummer-Arnold: „Viele Mitglieder haben aus Christbäumen Narrenbäume gemacht, die auf den Balkonen und in den Gärten stehen.“

In diesem Jahr leider unmöglich: Unter närrischen Klängen des Musikverein Homber-Limpach errichten die Baumsteller beim Dorfgemeinschaftshaus in Limpach gewöhnlich das Fasnetssymbol und hinterher wird kräftig gefeiert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Insgesamt sei es aber für die Narrenvereine im Deggenhausertal eine harte Zeit: Keine gemeinsamen Aktivitäten, keine Gemeinschaft, keine Kameradschaft. „Wir machen aber trotzdem Fasnet light. Es findet halt nur im Internet bei Facebook und Instagram oder WhatsApp statt. Wir schicken Bilder von unseren Narrenbäumen. Auch ein Video zur Jerusalem-Challenge haben Mitglieder gedreht. Mehr ist nicht möglich. Aber wir denken daran, dass jetzt die fünfte Jahreszeit ist“, so Hummer-Arnold.

Video: Narrenzunft Hebsack-Geister

Schmotziger Dunschtig rund ums Rathaus fällt aus Und auch das Spektakel am Schmotzige fällt komplett aus, wie Bürgermeister Fabian Meschenmoser meldet: „Leider dauert der Lockdown noch bis mindestens 14. Februar 2021, sodass keine Fasnetsveranstaltungen durchgeführt werden können.“ Es werde also keinen Rathaussturm und keine Befreiung in den Kindergärten geben. Sonst sei ihm auch nichts bekannt, seitens der Narrenvereine. Und im Rathaus: „Wir haben es so geregelt, dass am Schmotzige ganz normaler Arbeitstag ist und am Rosenmontag das Rathaus ebenfalls besetzt ist. Wir sind also erreichbar und anwesend. Allerdings ist durch den Lockdown das Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung besuchbar.“

Elfriede von Ow-Haag von den Untersigginger Füchsen sagt: „Bei uns nichts geplant, da ich davon ausgehe, dass der Lockdown verlängert wird.“ Josef Bentele hatte bereits bekannt gegeben, dass die Dorffastnacht in Deggenhausen nicht stattfinden wird.