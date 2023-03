Der alte Ortskern von Daisendorf soll neu gestaltet werden – aber wie? Das können die Bürger mitentscheiden und machten von dem Angebot bei einer Bürgerwerkstatt regen Gebrauch. Sie brachten ihre Ideen und Wünsche ein, bevor es in die konkrete Entwurfsphase geht. In einer gelingenden Bürgerbeteiligung sehen Gemeinderat und Bürgermeisterin Jacqueline Alberti den politisch zentralen Aspekt für die Akzeptanz der anstehenden Entscheidungen, die die Zukunft des Dorfes mit seinen gut 1500 Einwohnern tiefgreifend beeinflussen werden.

40 Daisendorfer diskutieren über Für und Wider

Vor der Bürgerwerkstatt hatte sich der Gemeinderat beim Besuch einer vergleichbaren Gemeinde in Südtirol Anregungen eingeholt. Knapp 40 Daisendorfer nutzten die Möglichkeit, ihre Anliegen mit den Mitbürgern intensiv und detailreich abzugleichen und so zu diskutieren, dass sich der Bürgerwille in den späteren Planungen und Beschlüssen fassbar niederschlagen kann.

Auch Meinung Kinder und Jugendlicher gefragt

Der Workshop begann am Vortag mit einem Rundgang durchs Dorf, bei dem die Teilnehmer mit den Planern Hirthe und Siemensmeyer an markanten Stationen bauliche Entwicklungen diskutieren konnten. Zeitgleich waren Kinder und Jugendliche im Rathaus zum Mittun eingeladen: Die Kleinen konnten malerisch darstellen, welche Orte im Dorf sie am schönsten finden, während die Älteren sich am Modell um eine attraktive Ausstattung des Dorfplatzes kümmerten.

Zur Vorgeschichte Bereits Ende 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, für die Ortsmitte einen Bebauungsplan zu entwickeln. Das Gremium möchte damit ein Instrument in die Hand bekommen, um die bauliche Entwicklung des sensiblen alten Kerns des Dorfes entwerfen und steuern zu können. Ziele sind der Schutz des gewachsenen Charakters des Quartiers, die Prüfung von Nachverdichtungspotenzial und die Schaffung eines bau- und planungsrechtlichen Rahmens für einen weiterhin attraktiven Ortskern. Im Herbst 2022 wurde das Planungsverfahren an das Friedrichshafener Architektur- und Stadtplanungsbüro Thomas Hirthe vergeben. Die Aufgabe, die auch durch die Landschaftsarchitektin Bernadette Siemensmeyer vom Büro 365° begleitet wird, umfasst die Bestandsaufnahme der Gebäude, eine Umwelt- und Artenschutzanalyse, den städtebaulichen Entwurf und zuletzt den formellen Bebauungsplan selber.

Auch Kinder und Jugendliche konnten ihre Ideen zu schönen Plätzen im Dorf, speziell zum Platz vor dem Rathaus, gestalterisch einbringen. | Bild: Hartmut Ferenschild

Vier Themenfelder für Austausch vorgegeben

Der Nachmittag des nächsten Tages gehörte rund drei Stunden lang den Erwachsenen. Um eine zielführende Kommunikation zu sichern, hatte man sich der Dienste der Fachberatung Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Gestalt von Janine Bliestle versichert. Sie hatte die zahlreichen Aspekte in vier Themenfeldern vorstrukturiert. Die Bürger versammelten sich zur Diskussion reihum an vier Thementischen, wo es um die Kernfragen Identität, dörflicher Charakter, Freiräume und Verkehr sowie Architektur ging.

Da wurden dann zahllose Aspekte teilweise kontrovers hin und her diskutiert: Wo darf in Zukunft überhaupt noch gebaut werden? Wie hoch dürfen Gebäude sein? Welche Dachform – flach oder spitz – ist zu bevorzugen, wie sollen die Fassaden aussehen? Welche Rolle spielt der Autoverkehr? Wie ist mit Frei- und Grünflächen umzugehen? Wie wird man ökologischen und klimabedingten Anforderungen gerecht? Die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten.

An vier Thementischen hatten die Workshop-Teilnehmer Gelegenheit, ihre Vorstellungen von der Entwicklung des alten Dorfkerns detailliert zu erörtern. Hier wurde teils auch kontrovers diskutiert. | Bild: Hartmut Ferenschild

Entwicklung hin zum Schlafdorf soll gebremst werden

Bei aller Vielfalt und Streitigkeit der Meinungen traten doch ein paar Thesen hervor, denen man mehrheitlich folgen will: Die schon fortgeschrittene Entwicklung der Gemeinde zum Schlafdorf soll möglichst gebremst werden. Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls sollen daher möglichst viele niederschwellige Begegnungsorte – Stichwort Kneipe, aber auch „Hundegassi-Pausenbank“ – geschaffen und die Anordnung neuer Gebäude um kleinere Höfe angeregt werden. Öffentliche Räume sollen einladend begrünt und möbliert werden.

Niemand will zurück zum alten Bauerndorf

Niemand wolle zurück zum alten Bauerndorf: „Früher floss bei uns doch die Gülle zur Ortsstraße hinunter“, erinnerte sich ein Bürger. Nachverdichtung soll so behutsam erfolgen, dass luft- und blickdurchlässige Freiräume übrig bleiben. Die Vielfalt der Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten solle, bei allem Wunsch nach harmonischer Einheitlichkeit, nicht allzu rigoros begrenzt, Dienstleistung und Handwerk in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht beschnitten werden. Der Ortskern solle multifunktionales Mischgebiet bleiben. Die Bedürfnisse des Autoverkehrs seien aber dorfverträglich hinten anzustellen. Dazu wurde der Bau von größeren Stellflächen erwogen, um das Wuchern der Einzelgaragen zu beschneiden. Vorgeschlagen wurde auch die Entsiegelung des Dorfbaches.

Sie sorgten für einen ertragreichen Workshop zur Dorfkern-Gestaltung: (von links) Janine Bliestle von der Fachberatung Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Stadtplaner Thomas Hirthe, Bürgermeisterin Jaqueline Alberti und Landschaftsarchitektin Bernadette Siemensmeyer | Bild: Hartmut Ferenschild

Erste Entwürfe sollen im September vorliegen

Aufgabe der Planer ist es nun, die breite Kompetenz der Bürger in ihre ersten Entwürfe einfließen zu lassen, die Thomas Hirthe für den September ankündigte. Auf die besorgte Nachfrage von Bürgerin Petra Felsche versicherte der Architekt, dass auch dann noch Einwürfe der Einwohner möglich seien.