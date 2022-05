Hugo Landauer war Großkaufmann und Sozialist, Landwirt und Menschenfreund. Der aus einer jüdischen Familie stammende Textilunternehmer gründete mehrere Kaufhäuser in Süddeutschland sowie, 1920 in Überlingen, eine kurzlebige „Bauern-Zeitung“, die für eine Vergenossenschaftung der Landwirtschaft warb. Landauer war außerdem Cousin und Mäzen des 1919 in München ermordeten Anarchisten Gustav Landauer und er war Bürger von Daisendorf, wo er 1933 starb.

Mit einem Vortrag über Hugo Landauer startete Daisendorf nun eine Veranstaltungsreihe anlässlich des 900. Gemeindejubiläums. Veranstalter war das Alevitische Bildungswerk Ravensburg. Dessen Vorsitzender Hasan Ögütcü, der seit 1973 in Daisendorf lebt, hatte vorgeschlagen, das Thema in das Jubiläumsprogramm aufzunehmen.

Referent Christoph Knüppel war dafür eigens aus Herford angereist. Der Lehrer und Autor hatte zuvor über Landauer bereits einen Artikel verfasst für das 2015 erschienene Buch „Es war noch einmal ein Traum von einem Leben“ über das Schicksal jüdischer Landwirte am Bodensee. Knüppel war über sein Interesse an Gustav Landauer auf dessen Cousin Hugo aufmerksam geworden.

1917 Umzug nach Daisendorf

Während Knüppels anderthalbstündigem Vortrag trat hervor, dass Gustav Landauer sein eigentliches Spezialgebiet ist. Immer wieder schweifte er zu dem Mitbegründer der Münchner Räterepublik von 1919 ab. Ausführlich behandelte Knüppel auch die Zeit im Leben Hugo Landauers, bevor der 1868 im schwäbischen Buttenhausen Geborene 1917 nach Daisendorf zog. Dort erwarb er das ehemalige Gasthaus Rebstock mit rund vier Hektar umfassenden Ländereien, auf denen er ein Obstgut anlegte. Während die Daisendorfer Aspekte in Knüppels Vortrag zu kurz kamen, hat er sie in seinem Buchbeitrag prägnant festgehalten.

Veranstaltungen rund um 900 Jahre Daisendorf Die festliche Auftaktveranstaltung zum 900. Jubiläum der Gemeinde Daisendorf findet am Dienstag, 17. Mai, 19 Uhr, im Bürgersaal statt. Genau 900 Jahre zuvor, am 17. Mai 1122 wurde Daisendorf – nach aktuellem Wissenstand – erstmals urkundlich erwähnt: Im Rahmen einer Erblassung hielt ein Konstanzer Schreiber den Namen „Taisendorf“ fest. Ursprünglich war man in Daisendorf davon ausgegangen, dass man dieses Jahr erst das 800. Jubiläum feiern könne. Doch dann stieß der stellvertretende Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Thomas Ritsche auf eine alte Landkarte von 1122, auf der Daisendorf schon eingezeichnet war. Weitere Recherchen ergaben, dass Daisendorf schon 100 Jahre älter ist als erwartet, so Bürgermeisterin Jacqueline Alberti. Bis zum Jahresende folgen knapp 20 weitere Veranstaltungen rund ums Jubeljahr, darunter etwa eine Dorfwanderung zur Geschichte der Grenzsteine und Ringwälle am 22. Mai oder, am 11. und 12. Juni, eine zweitägige Ausstellung historischer landwirtschaftlicher Maschinen. Alle Termine unter: www.daisendorf.de

Landauer engagierte sich in der Gemeinde, beschenkte Bürger, spendete für die Martinskapelle, die neben seinem Anwesen stand, einen neuen Fußboden, brachte mittels eines Generators Strom nach Daisendorf. Nach längerer Krankheit starb Landauer am 21. Juli 1933 in Daisendorf. Seine nichtjüdische Frau ging in ihre Heimatstadt Heidelberg zurück, wo sie 1943 starb. Der behinderte Sohn Heinrich wurde 1940 im Zuge der NS-“Euthanasie“ in Grafeneck ermordet, die anderen Kinder überlebten in der Emigration.

Das Daisendorfer Anwesen der Familie Landauer befand sich neben der Martinskapelle, wo heute eine Wohnanlage steht. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Anregung für Gedenktafel im Ort

„Sie haben damit einer Familie ein Denkmal gesetzt“, lobte nach Knüppels Vortrag dessen Recherchen denn auch Johann Nolle, Mitwirkender bei der Organisation des Jubiläums und der Festschrift. Nolle regte auch eine Gedenktafel für die Familie Landauer an. Für seinen Vorschlag erhielt er starken Beifall von den zahlreichen Besuchern im Festsaal des Rathauses, die auch viele Nachfragen stellten. Über das große Interesse freute sich Minia Joneck, Vorsitzende der Konstanzer liberalen jüdischen Gemeinde, die ein Grußwort sprach. Sie kenne zwar schon das Buch. „Aber wenn man hier vor Ort ist, dann gibt es eine ganz andere Art von Erfahrung.“

Der Festsaal im Daisendorfer Rathaus war beim Vortrag über Hugo Landauer gut gefüllt. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Eingangs hatte Hasan Ögütcü begründet, warum das Alevitische Bildungswerk die Veranstaltung initiierte: „Wir sind davon überzeugt, dass die Geschichte der Familie Landauer Teil der Geschichte von Daisendorf ist.“ Er dankte der Gemeinde und allen Beteiligten, dass sie diesen Programmpunkt aufgenommen hätten. Ögütcü betonte: „Ein gutes und solidarisches Zusammenwirken von Menschen unterschiedlicher Herkunft ist für ein friedliches Leben unverzichtbar.“ Seine Familie habe man in der Gemeinde offen empfangen. „Wir fühlen uns als Daisendorfer.“

Von 160 auf rund 1600 Einwohner

Deren Zahl beträgt heute rund 1600, als die Familie Landauer 1917 nach Daisendorf kam, zählte man gerade mal 160 Einwohner. Die Gemeinde sei in den letzten Jahrzehnten ganz schön gewachsen, sei nun eine „reife Lady“ und deutlich korpulenter geworden, meinte denn auch Bürgermeisterin Jacqueline Alberti in ihrer Begrüßung. Im Vorfeld des 900. Jubiläums habe man die Bürger um Ideen gebeten. Hasan Ögütcü habe den Vortrag über Landauer vorgeschlagen, mit dem nun die Veranstaltungsreihe starte. Am 17. Mai geht es mit der festlichen Auftaktveranstaltung weiter, die ursprünglich bereits im Januar stattfinden sollte, wegen Corona aber verschoben worden war.