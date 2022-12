Urlaub auf einer griechischen Urlaubsinsel: Das ist ab den Pfingstferien 2023 wieder von Friedrichshafen aus möglich. Wie der Bodensee-Airport in einem Pressetext mitteilt, steuert die griechische Aegean Airlines in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Tui jeweils bis zu zweimal wöchentlich die Flughäfen Heraklion (Kreta) und Rhodos an.

Die Flieger nach Heraklion starten zwischen dem 27. Mai und dem 4. November jeweils samstags um 18.15 Uhr. Von 7. Juni bis 11. Oktober fliegt zudem eine Maschine jeweils mittwochs um 16.45 Uhr. Zurück geht es samstags um 15.30 Uhr (27. Mai bis 4. November) und mittwochs um 14 Uhr (7. Juni bis 11. Oktober). Nach Rhodos geht es sonntags (28. Mai bis 22. Oktober) und donnerstags (8. Juni bis 12. Oktober) jeweils um 10.45 Uhr, Rückflüge sind sonntags und donnerstags um 8 Uhr.

Weitere Flugziele werden noch bekannt gegeben

„Wir freuen uns, dass nach dem diesjährigen erfolgreichen Sommer, die Tui auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Ferienflüge ab Friedrichshafen anbietet“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen. Ebenfalls buchbar sind die Urlaubsflüge der Condor nach Palma de Mallorca sowie der Corendon Airlines nach Antalya. Weitere Flugziele werden nach Angaben des Flughafens demnächst bekannt gegeben.