Stetten – Besucher können beim Tag der offenen Tür im Gartencenter Röhm am Sonntag nach Herzenslust schauen, genießen und einkaufen. Farbenfrohe Blumen und Pflanzen stimmen auf den Frühling ein, die Narrengemeinschaft Hasle Maale wird grillen, die Stadtkapelle musiziert und der CVJM bietet Kaffee und Kuchen an. Von 10 bis 16 Uhr soll ein besonderes Einkaufserlebnis für alle geboten werden.

Das 29-köpfige Fachteam um Inhaber Axel Röhm hat ein buntes Meer aus Frühlings- und Sommerblumen, Gartenpflanzen und Sämereien für den Sonntag vorbereitet. Die Gäste können sich auf Geranien in verschiedensten Varianten, Petunien, Fuchsien und Fleißige Lieschen freuen. Neu im Angebot sind Geranien und Lieschen aus den eigenen Gewächshäusern, berichtet Abteilungsleiterin Michaela Lohner. Die Floristin weist außerdem auf das Repertoire an Duftgeranien hin. Geranien mit Cola- oder Rosenduft riechen gut und vertreiben zudem lästige Mücken von Balkon und Terrasse. Wer es mediterran mag, erhält im Gartencenter Pflanzen wie Oleander, Oliven, Zitronen oder Kumquat. Die passenden Pflanztöpfe zum Beispiel aus Terrakotta findet der Kunde ebenso wie dekorative Kantenhocker und Klangspiele für den Garten. Für Fans von eigenem Gemüse gibt es eine große Auswahl an Kräutern sowie Kohlrabi- und verschiedene Salatsetzlinge. Ein Blick in den Staudenbereich lohnt sich ebenfalls. Marianne Roland ist zuständig für den Staudenbereich und preist die große Staudenauswahl an. Je nach Jahreszeit sei immer etwas Besonderes dabei, auch für trockene und heiße Standorte. “Wir legen außerdem viel Wert auf Bienenfreundlichkeit“, unterstreicht die Gartenbauarchitektin.

In den energetisch sanierten Innenräumen dienen liebevoll gestaltete Dekorationen als Inspirationsquelle zum Nachgestalten. Wer Fragen hat, kann sich am verkaufsoffenen Sonntag an das kompetente Mitarbeiterteam wenden. Zur Erholung dient die gemütlich gestaltete Kaffee-Ecke, wo auch die Mooswände bewundert werden können. Hier legt der zertifizierte Innenraumbegrüner Axel Röhm selber Hand an. Konserviertes Kugelmoos kann dem Floristmeister zufolge bestens zum Dekorieren und zur Schallreduktion genutzt werden.

Im Kaltbereich des Gartencenters wird am Sonntag der Grill angeworfen und die Gäste können mit Grillwurst und Co. ihren Hunger stillen. Der Stettener Verein CVJM bietet selbstgebackene Kuchen und Kaffee an. Für die jüngeren Gäste ist eine Pflanzaktion geplant. „Kinder können ihr eigenes Körbchen bepflanzen und mit nach Hause nehmen“, stellt Floristin Sonja Hauser in Aussicht. Zur musikalischen Unterhaltung wird die Meersburger Stadtkapelle den Tag der offenen Tür umrahmen. „Ich bin sicher, dass am Sonntag jeder Gast auf seine Kosten kommt“, sagt Hauser. Damit es zum Saisonauftakt auch im heimischen Garten richtig gut klappt, erhalten Kunden bei einem Einkauf eine Fünf-Liter-Gießkanne geschenkt – solange der Vorrat reicht.