Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, steht unter dem Motto „Moderne – Umbrüche in Kunst und Architektur“. Passend dazu werden in 15 Städten und Gemeinden im Kreis spezielle Führungen angeboten.

Brigitte Mohn (vorn) ist im Kreisarchiv für die Organisation des Tags zuständig. Harald Buckenmaier (links) wird durch die Kirche St. Jodokus führen und kann mit der Unterstützung von Reinhard Borm aus dem Pfarrgemeinderat, Helga Bauer vom Heimatverein und Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne rechnen. | Bild: Gisela Keller

Wer teilnimmt, kann viel darüber erfahren, wie technische Innovationen, gesellschaftliche Veränderungen oder Änderungen in der Architektur einzelne Gebäude oder größere Anlagen in der Region verändert und geprägt haben.

So verändert sich das Gesicht einer Stadt

In Markdorf wird gezeigt, wie sich in Folge einer Brandkatastrophe im Jahr 1842 das Gesicht der Altstadt komplett gewandelt hat. Beispiele für gelungene Restaurierungen und Nutzungsänderungen sowie Gebäude, die wie die Kirche St. Petrus Canisius in Friedrichshafen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als revolutionär galten, sind ebenfalls im Programm.

In der Kirche St. Jodokus in Immenstaad hat Brigitte Mohn, die vonseiten des Kreisarchivs den Tag des offenen Denkmals organisiert, das Programm vorgestellt. Die Kirche ist wegen ihrer Verbindung von einem Jahrhunderte altem Turm und Chor mit einem modernen Kirchenschiff von 1980 ein perfekt zum Motto des Denkmaltags passendes Beispiel. Harald Buckenmaier kennt die mehr als 600-jährige Geschichte der Kirche gut und will bei drei Führungen Alt und Neu in Verbindung bringen.

Die Kirche St. Jodokus in Immenstaad. | Bild: Heimatverein Immenstaad

Er hofft auch viele Besucher und freut sich, dass die Kirche groß genug ist, diese auch aufzunehmen. „In manchen Jahren wurden wir am Tag des offenen Denkmals regelrecht überrollt“, berichtet Helga Bauer, die stellvertretende Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins.

Besonders bei kleineren Räumen sei es dann eng geworden. Um allen Interessierten Führungen anbieten zu können, habe man improvisieren müssen und zusätzliche Führungen auf die Beine gestellt.

Die Kirche St. Gangolf in Friedrichshafen-Kluftern. | Bild: Toni Ganter

Dies sei auch der Grund, warum sich Besucher in diesem Jahr für einige Führungen vorab anmelden müssen, ergänzt Brigitte Mohn. In den vergangenen Jahren hätten viele Besucher die Möglichkeit genutzt, aus den Angeboten ein Tagesprogramm zusammenzustellen. Dabei seien viele Kombinationen möglich.