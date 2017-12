Bodenseekreis Flop des Jahres: EBC-Chipkarte ade

Die Gästekarte Echt-Bodensee-Card als Chipkarte liegt vorerst auf Eis. 2018 soll es einen Neustart der EBC-Gästekarte in Papierform geben. Wir fassen nochmals die Chronologie der Einführung der Echt-Bodensee-Card und ihres Scheiterns als Chipkarte zusammen.

Bodenseekreis – Es war ein Aufregerthema des Jahres im Bodenseekreis: die Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC). Als "zukunftsorientierte Chipkarte" im Frühjahr gestartet, mussten die Gesellschafter im Dezember beschließen, auf eine Papierkarte zurückzugehen, so Landrat Lothar Wölfle kurz vor Weihnachten in seiner Haushaltsrede. Für Roland Biniossek (Linke) war die neue Gästekarte "ein fürchterlicher Marketing-Missgriff". Auch für Hans-Peter Wetzel (FDP) haben sich die großen Erwartungen nicht erfüllt. "Wir haben angeboten wie Sauerbier und die Gemeinden haben sich umgedreht und gesagt, kein Interesse", so sein Statement in der letzten Kreistagssitzung 2017. Der Landkreis bleibe auf einem Großteil der Kosten sitzen.

Wie geht es nun weiter? Der Grundgedanke – freie Fahrt in Bus und Bahn für Urlauber am See – sei richtig, nur tragfähige Konzepte seien nötig, sagte Norbert Zeller (SPD). In den EBC-Gemeinden Sipplingen und Eriskirch soll der Gemeinderat die Kurtaxesatzung im Januar rechtskonform anpassen; Langenargen und Bodman-Ludwigshafen haben dies schon getan. Nach Aussage der Deutsche Bodensee Tourismus (DBT) planen Frickingen und Heiligenberg, die Karte ab 2018 anzubieten. Neben Nonnenhorn und Wasserburg wären dann acht Gemeinden am nördlichen Seeufer bei der EBC dabei. Alle weiteren Fragen, vor allem zur Finanzierung, sind derzeit offen. Erste Antworten will die DBT Mitte Januar geben. Danach wäre Zeit, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, wie CDU-Fraktionschef Dieter Hornung sagte, "bevor noch mehr Porzellan zerschlagen wird".

Chronologie der Echt-Bodensee-Card

2014 auf den Weg gebracht, hat die Echt-Bodensee-Card nach ihrer Einführung im Frühjahr 2017 im Dezember als Chipkarte bereits wieder ausgedient.